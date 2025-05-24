AK Parti 24 ve 25.dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz'ın amcaoğlu emekli eğitimci Birdal Yılmaz, hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören 3 çocuk babası Birdal Yılmaz(69) vefat etti.

Birdal Yılmaz için Narmanlı Camiinde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına eski Milletvekili Adnan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, Yılmaz ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Birdal Yılmaz'ın cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - ERZURUM