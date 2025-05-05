Emekli İşçiler Geleneksel Buluşmasını Yapıyor - Son Dakika
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Emekli İşçiler Geleneksel Buluşmasını Yapıyor

Emekli İşçiler Geleneksel Buluşmasını Yapıyor

Soma Termik Santrali emekli işçileri, 45 yıllık dostluklarını sürdürerek buluştu.

05.05.2025 11:29
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Manisa'nın Soma ilçesindeki Soma Termik Santrali'nin 'Park sahası' bölümünde uzun yıllar görev yapan emekli işçiler, 45 yıllık dostluklarını sürdürüyor. Her yıl geleneksel hale gelen buluşmaların yedincisi bu yıl Soma'da duygusal anlara sahne oldu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 1980'li yıllardan itibaren Soma Termik Santrali'nin aynı vardiyasında çalışan işçiler, emekliliklerinin ardından da bağlarını koparmadı. Bu yılki buluşmada hem eski günler anıldı hem de vefat eden mesai arkadaşları dualarla yad edildi.

Etkinliğin öncülerinden Mustafa Ali Demir, "Park sahasında çalışmak özel bir meziyettir. Bu ruhu yaşatmaya devam ediyoruz" derken, bir diğer emektar Mustafa Kaya ise, "Bu buluşmalar dayanışmanın simgesi. İnşallah seneye de birlikte oluruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilk kez katılan Nail Çelik ve Erhan Ergörmüş de organizasyonun anlamına dikkat çekerek, bu birlikteliğin ülke için örnek teşkil ettiğini vurguladı. Emekçilerin yıllar süren dostluğunun önemine dikkat çeken Ergörmüş, dayanışma ve vefa kültürünü yeni nesillere aktarmayı sürdüreceklerini anlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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