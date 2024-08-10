Emekli Makine Teknisyeni Binin Üzerinde Eski Saati Koleksiyonuna Ekledi

Yerel

SEFER TALAY

(BURHANİYE) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli makine teknisyeni Hanefi Efe, binin üzerinde eski saati koleksiyonuna ekledi. Efe, "Sadece saat değil tamirat işleri yapıyorum. Bu saatlerin tamirlerini, bakımlarını yaptırıyorum. Aynı çocuğumuz gibi. Biz arada sırada satıyoruz. Sevenler geliyor buraya. Almaya gelenler, satmaya gelenler oluyor ama bu iş para ile değil hakikaten gönül işi. Yani sevmesen bu işi yapamazsın" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe,15 yıl önce Burhaniye'ye taşındı. 1,5 yıl önce Taylı Caddesi'nde dükkan açan 66 yaşındaki Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor. Efe, 70'li yıllarda başlayan eski saat merakı binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saat ile koleksiyona dönüştü. Eski saatlere gözü gibi baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi.

"Bundan sonra bu işi yapacak elaman bulamıyoruz"

Hanefi Efe, şunları söyledi:

"1970'den sonra hakikaten bana bir heves geldi bunları toplamaya başladım. Sayılarını tam bilmiyorum ama binin üzerinde saat var. 400-500 tane köstekli var. 700- 800 tane kurmalı kol saatleri ve otomatik saatler var. Masa saati bana söylenene göre 1860'da üretilmiş. Çok eski ama çalışıyor yani sandık ürünü. Kendim makine imalatçısıyım ama bunları eskiden beri çok sevdiğim için topladım. 2010'dan sonra Burhaniye'ye geldim. Burhaniye'de bu işin açık olduğunu gördüm. Bunlarla uğraşmaya başladım. Sevdikçe kendimi bunlara adamış oldum. Sadece saat değil tamirat işleri yapıyorum. Bu saatlerin tamirlerini, bakımlarını yaptırıyorum. Aynı çocuğumuz gibi. Biz arada sırada satıyoruz. Sevenler geliyor buraya. Almaya gelenler, satmaya gelenler oluyor ama bu iş para ile değil hakikaten gönül işi. Yani sevmesen bu işi yapamazsın. Valla, biz de zaten 65 yaşını geçtik. Bundan sonra bu işi takip edecek bu işi yapacak elaman da bulamıyoruz. Sıkıntı da orada. Burada bu işin temizliği var, bakımı var. Bizden sonraki geleceklere bunu aktarmak için biraz bu konuda sıkıntımız var. İnşallah, birisi gelir de bizden sonra bu işi devralır da devam ettirir. Nesilden nesle inşallah bu işi devam ettirir. Bilmiyorum biz bu kadar elimizden geldiğince çalışıyoruz. Hakikaten ben zevk alıyorum. Bu işin tozu var, zahmeti var ama, ayrı bir zevki var ayrı bir tadı var. Bizim kuşaklar da öldükten sonra inşallah, bunları devam ettiren bir nesil de inşallah olur."