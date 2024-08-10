Emekli Makine Teknisyeni Binin Üzerinde Eski Saati Koleksiyonuna Ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli Makine Teknisyeni Binin Üzerinde Eski Saati Koleksiyonuna Ekledi

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli makine teknisyeni Hanefi Efe, binin üzerinde eski saati koleksiyonuna ekledi. Efe, saatlerin tamirlerini yaparak ve satışını gerçekleştirerek bu işe gönül verdiğini belirtti.

10.08.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEFER TALAY

(BURHANİYE) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli makine teknisyeni Hanefi Efe, binin üzerinde eski saati koleksiyonuna ekledi. Efe, "Sadece saat değil tamirat işleri yapıyorum. Bu saatlerin tamirlerini, bakımlarını yaptırıyorum. Aynı çocuğumuz gibi. Biz arada sırada satıyoruz. Sevenler geliyor buraya. Almaya gelenler, satmaya gelenler oluyor ama bu iş para ile değil hakikaten gönül işi. Yani sevmesen bu işi yapamazsın" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe,15 yıl önce Burhaniye'ye taşındı. 1,5 yıl önce Taylı Caddesi'nde dükkan açan 66 yaşındaki Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor.  Efe, 70'li yıllarda başlayan eski saat merakı binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saat ile koleksiyona dönüştü. Eski saatlere gözü gibi baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi.

"Bundan sonra bu işi yapacak elaman bulamıyoruz"

Hanefi Efe, şunları söyledi:

"1970'den sonra hakikaten bana bir heves geldi bunları toplamaya başladım. Sayılarını tam bilmiyorum ama binin üzerinde saat var. 400-500 tane köstekli var. 700- 800 tane kurmalı kol saatleri ve otomatik saatler var. Masa saati bana söylenene göre 1860'da üretilmiş. Çok eski ama çalışıyor yani sandık ürünü. Kendim makine imalatçısıyım ama bunları eskiden beri çok sevdiğim için topladım. 2010'dan sonra Burhaniye'ye geldim. Burhaniye'de bu işin açık olduğunu gördüm. Bunlarla uğraşmaya başladım. Sevdikçe kendimi bunlara adamış oldum. Sadece saat değil tamirat işleri yapıyorum. Bu saatlerin tamirlerini, bakımlarını yaptırıyorum. Aynı çocuğumuz gibi. Biz arada sırada satıyoruz. Sevenler geliyor buraya. Almaya gelenler, satmaya gelenler oluyor ama bu iş para ile değil hakikaten gönül işi. Yani sevmesen bu işi yapamazsın. Valla, biz de zaten 65 yaşını geçtik. Bundan sonra bu işi takip edecek bu işi yapacak elaman da bulamıyoruz. Sıkıntı da orada. Burada bu işin temizliği var, bakımı var. Bizden sonraki geleceklere bunu aktarmak için biraz bu konuda sıkıntımız var. İnşallah, birisi gelir de bizden sonra bu işi devralır da devam ettirir. Nesilden nesle inşallah bu işi devam ettirir. Bilmiyorum biz bu kadar elimizden geldiğince çalışıyoruz. Hakikaten ben zevk alıyorum. Bu işin tozu var, zahmeti var ama, ayrı bir zevki var ayrı bir tadı var. Bizim kuşaklar da öldükten sonra inşallah, bunları devam ettiren bir nesil de inşallah olur."

Kaynak: ANKA

Burhaniye, Balıkesir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Makine Teknisyeni Binin Üzerinde Eski Saati Koleksiyonuna Ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:12 Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı
20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden erişime açıldı Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:56 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 21:40:50. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli Makine Teknisyeni Binin Üzerinde Eski Saati Koleksiyonuna Ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement