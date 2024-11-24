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Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi

Alaşehir'de emekliye ayrılan 14 öğretmene veda göreve yeni başlayan 7 öğretmen için de yemin töreni düzenlendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende emekliye ayrılan 14 öğretmene hizmet şeref belgesi verilirken göreve yeni başlayan 7 öğretmen de yemin etti.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan kutlamalar Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlandı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Törende emekli olan 14 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdimi yapılırken, 7 yeni öğretmen yemin ederek aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçti. Kutlamalarda 'Harf İnkılabı' isimli tiyatro ve 'Senden Öğrendik' isimli gösteri sergilendi.

Öğretmenler günü ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilirken, kutlamaların sonunda izleyenlere günün anlamıyla ilgili verilen mini konser izleyenler tarafından coşku ile izlendi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Neşe Zengin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Zeybek, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.