Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi Alaşehir'de emekliye ayrılan 14 öğretmene veda göreve yeni başlayan 7 öğretmen için de yemin töreni düzenlendi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

24.11.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi

Alaşehir'de emekliye ayrılan 14 öğretmene veda göreve yeni başlayan 7 öğretmen için de yemin töreni düzenlendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende emekliye ayrılan 14 öğretmene hizmet şeref belgesi verilirken göreve yeni başlayan 7 öğretmen de yemin etti.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan kutlamalar Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlandı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Törende emekli olan 14 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdimi yapılırken, 7 yeni öğretmen yemin ederek aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçti. Kutlamalarda 'Harf İnkılabı' isimli tiyatro ve 'Senden Öğrendik' isimli gösteri sergilendi.

Öğretmenler günü ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilirken, kutlamaların sonunda izleyenlere günün anlamıyla ilgili verilen mini konser izleyenler tarafından coşku ile izlendi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Neşe Zengin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Zeybek, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Alaşehir, Manisa, Kültür, Tören, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:09:00. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.