Emekli Personellere Veda Töreni - Son Dakika
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Emekli Personellere Veda Töreni

Emekli Personellere Veda Töreni

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, emekliye ayrılan çalışanlar için veda töreni düzenledi.

31.01.2025 11:34
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, uzun yıllar kurum bünyesinde görev yaparak hizmet eden personelleri için veda töreni düzenledi. İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen etkinlikte, emekliye ayrılan çalışanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, emekliliğe ayrılan personelin kuruma katkılarından övgüyle bahsederek, şunları söyledi:

"Bugün burada, yıllarca büyük bir özveriyle çalışan ve kurumumuza önemli hizmetlerde bulunan değerli çalışma arkadaşlarımızı uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Onların katkıları sayesinde gençlerimizi sporla buluşturduk, nice başarılı organizasyonlara imza attık. Emekleri için kendilerine minnettarız. Bundan sonraki hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."

Tören sonunda, emekliye ayrılan personele hediyeler takdim edilirken, toplu hatıra fotoğrafları çekildi. Kurum çalışanları, uzun yıllar boyunca beraber çalıştıkları mesai arkadaşları İsmail Bulduk, Ercan Can, Sıddıka Korkmaz, İsmail Aktaş'ı alkışlarla uğurladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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