Emekli polis törenle defnedildi - Son Dakika
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Emekli polis törenle defnedildi

10.03.2022 19:51
Emekli polis törenle defnedildi

Edirne'de hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de yaşayan emekli polis memuru 70 yaşındaki Remzi Şen, hayatını kaybetti. Şen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında törenin yapılacağı Eski Cami'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından polislerin omuzlarında cenaze aracına bırakılan Şen'in naaşı, Edirne'de toprağa verildi.

Törene vatandaşlar ve meslektaşları katıldı. - EDİRNE

Emekli polis törenle defnedildi
Emekli polis törenle defnedildi
Emekli polis törenle defnedildi
Emekli polis törenle defnedildi
Emekli polis törenle defnedildi
Emekli polis törenle defnedildi

YORUMLAR
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Polis Memuru, Edirne, Emekli, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli polis törenle defnedildi - Son Dakika


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