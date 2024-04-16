Emekli vatandaşın geçim sıkıntısı: 'Emekli maaşımla zor geçiniyorum' - Son Dakika
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Emekli vatandaşın geçim sıkıntısı: 'Emekli maaşımla zor geçiniyorum'

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli vatandaş Süleyman Kısacıkoğlu, emekli maaşıyla geçinemediğini belirtti. Kısacıkoğlu, maaşının düşük olmasından dolayı zorluklar yaşadığını ve ay başından ay başına zor çıktığını ifade etti. Kendisini 'yaşayan ölü' olarak tanımlayan Kısacıkoğlu, giyim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini ve cenaze masraflarını bile karşılayacak parasının olmadığını söyledi.

16.04.2024 11:53  Güncelleme: 12:07
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli vatandaş Süleyman Kısacıkoğlu, emekli maaşı ile geçinemediğini belirtti. Kısacıkoğlu, "Yalan söylemesinler, emekli maaşından hariç yan geliri olmayan emekli yaşayan ölü. Giydiğim pantolon bundan 7 sene önce diktirmiş olduğun pantolon, onu giyiyorum. Bu da oğlumun gömleği. Başka alacak param yok, ay başından ay başına zor çıkıyorum. Ölsem benim cenazemi defnedecek param yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 33 yıllık emekli Süleyman Kısacıkoğlu, emekli maaşının düşük olmasına tepki gösterdi. Kısacıkoğlu, şunları söyledi:

"Emekliyim; 14 bin lira maaş alıyorum. Eskiden geçiniyordum, eskiden yetiyordu. Aldığım maaş yetiyordu. Fiyatlar bu kadar yüksek değildi. 1991 emeklisiyim. Eğer o fiyata geri düşürsünler fiyatları, benim maaşımı da düşürsünler. Evde 4 kişiydik, bir kişi de üniversitede çocuk okutuyordum emekli maaşımla. Ay başından aybaşına da 5 -10 kuruş param kalıyordu cebimde. Şimdi evde bir hanım bir benim ay başından aybaşına çıkamıyorum.

"EŞİMLE KADİRLİ DIŞINA ÇIKAMADIK"

Ben 33 sene 3 ay oldu emekli olalı. Eşimi alıp da bir günden bir güne şu Kadirli'nin dışına çıkamadım. Ben İç Anadolu'nun 13 yerinde Kooperatif Öüdürlüğü yaptım. Emekli maaşımı alsam cebime buraları bir gezeyim desem geri Kadirli'ye gelemem yolda kalırım. Yalan söylemesinler, emekli maaşından hariç yan geliri olmayan emekli yaşayan ölü. Bunu bağıra bağıra konuşuyorum. Her yerde de konuşuyorum. Ben şimdi yaşayan ölüyüm. Giydiğim pantolon bundan 7 sene önce diktirmiş olduğun pantolon, onu giyiyorum. Bu da oğlumun gömleği. Kazakta 3 sene oldu alalı. Başka alacak param yok, ay başından ay başına zor çıkıyorum.Ölsem benim cenazemi defnedecek param yok."

Emekli vatandaşın geçim sıkıntısı: \'Emekli maaşımla zor geçiniyorum\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekli vatandaşın geçim sıkıntısı: 'Emekli maaşımla zor geçiniyorum' - Son Dakika

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