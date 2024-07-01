Emekli Vatandaşlar Hükümetten Maaş İyileştirmesi İstedi - Son Dakika
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Emekli Vatandaşlar Hükümetten Maaş İyileştirmesi İstedi

Çorum'da bir grup emekli vatandaş, Saat Kulesi önünde toplanarak hükümetten maaşlarında iyileştirme yapmalarını talep etti. Emekli öğretmen Ekrem Özümar, en düşük ücreti alan emeklilerin durumunun perişan olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinden emeklilerin ve asgari ücret alanların seslerini duymalarını istedi.

01.07.2024 16:40
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da bir grup emekli vatandaş Saat Kulesi önünde bir toplanarak hükümetten maaşlarında iyileştirme yapmalarını istedi. Emekli vatandaşlar adına açıklamalarda bulunan emekli öğretmen Ekrem Özümar, "Gelinen noktada emeklilerimiz, özellikle de en düşük ücreti alan emeklilerin hali perişandır" dedi.

Çorum'da bir grup emekli vatandaş, hükümete çağrı yaparak maaşlarına zam istedi. Emekli vatandaşlar adına açıklamalarda bulunan emekli öğretmen Ekrem Özümar şunları söyledi:

"Ben emekli bir insan olarak tamamıyla kendi adıma konuyu yani emekli maaşlarının acil olarak iyileştirilmesini dile getirerek insanımıza reva görülen bu maaşlara bir parça da olsa tepki gösteren sorumlu bir vatandaş olmak istediğim için karşınızdayım. Yurtseverliğin, milliyetçiliğin ve halkçılığın içinde 'yoksul ve emekli' yok mu? Dindarlığın ve dinimizin içinde 'Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir' yok mu? Sıkışan bayrağıma, dinime sarılıyor. Ben bunları biliyorum. Konumuz şu an bu kutsallar değil. Benim buradaki konum 10 bin lira ve asgari ücret alanların durumundadır. Bu ücreti alan insanların kızları, oğulları üniversitelerde nasıl eğitim görüyor, nasıl geçiniyorlar ve nasıl ölmeden yaşıyorlar?

"Emeklilerin hali perişan"

Caddede, sokakta, kahvehanelerde, bağlarda, bahçelerde, meyhanelerde konuşanlar, bunun yerine siyasi partilerimizi tabi ki ağırlıklı olarak muhalefet partilerini etkileyebilir ve sorunların dile getirilmesini sağlayabiliriz. Korkmayın. Sakın Korkmayın. Devletimiz de bayrağımız da yurdumuz da hükümetimiz de bizimdir. Artık kimse darbe yapamaz. Bu işler bitmiştir. Ben varım, siz varsınız, milletimiz var. Bundan sonra her iktidar demokratik yoldan gelir ve demokratik yoldan gider. Yani isyan, halkı galeyana getirme dönemleri son bulmuştur. Ama gelinen noktada emeklilerimiz, özellikle de en düşük ücreti alan emeklilerin hali perişandır."

"Emeklilerin ve asgari ücret alanların seslerini duymalarını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Özümar, "Sayın Cumhurbaşkanım 'muhalefet mitinglerinden etkilendi de zam yaptı' derler diye alınganlık yapmayınız. 'Sonra iyileştirme yaparız olur biter. Bu millet bunu da yutar' demeyiniz. Sonuçta iyileştirme yapan da yapmayan da siz olacaksınız. Prim sizin olsun. Anamızdan doğduk doğalı enflasyon var. Artık 'yeter' diyoruz. Son kez bana değil, en düşük maaş alan ve asgari ücretlileri lütfen görün Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın tüm hükümet yetkililerinden emeklileri ve asgari ücret alanları görmelerini, seslerini duymalarını çok rica ediyoruz. Türkiye'ye canımız feda" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekli Vatandaşlar Hükümetten Maaş İyileştirmesi İstedi - Son Dakika

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