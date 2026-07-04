Emekliler Enflasyona Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Emekliler Enflasyona Tepki Gösterdi

04.07.2026 01:57
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Rize'de emekliler, açıklanan enflasyon verilerini eleştirerek yaşadıkları yoksulluğa dikkat çekti.

(RİZE) -Haber: Gençağa Karafazlı

Rize'nin Pazar ilçesinde Emekli Sendikaları Platformu, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası Pazar Şubesi Sekreteri Arif Bayraktar, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Açıklanan enflasyon değil, yaşanan yoksulluktur" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası'nın oluşturduğu Emekli Sendikaları Platformu, Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı Tüm Emeklilerin Sendikası Pazar Şubesi Sekreteri Arif Bayraktar okudu.

Bayraktar, emeklilerin pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığı gerçek enflasyonun açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin aylardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir."

Bayraktar, TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak açıkladığını; İTO'nun yıllık enflasyonu yüzde 35,94, ENAG'ın ise yüzde 51,49 olarak duyurduğunu belirtti. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira seviyesinde olacağını ifade eden Bayraktar, "Bu tablo bir kader değildir. Bu tablo, yıllardır uygulanan ekonomi politikalarının sonucudur" dedi.

"KAYNAKLAR EMEKLİYE AYRILMALI"

Kamu kaynaklarının kullanımına da tepki gösteren Bayraktar, "Türkiye'nin kaynak problemi yoktur. Sorun, var olan kaynakların yurttaşlar arasında eşit ve adil olarak dağıtılmamasıdır. Kaynakların savaş politikalarına değil, emeklilere ve sosyal alanlara ayrılması gerekir. Aç kalan, ilacını alamayan, kirasını ödeyemeyen bir emeklinin güvenliği yoktur" ifadelerini kullandı.

Platform, en düşük emekli aylığının insanca yaşam düzeyine yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, 5510 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi, sendikal hakların güvence altına alınması, zamların net maaşa uygulanması ve sosyal güvenlik için ayrılan bütçenin artırılması taleplerini dile getirdi.

Açıklama, "Açıklanan enflasyon değil, yaşanan yoksulluktur. Geçinemiyoruz, mücadele ediyoruz" ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Enflasyona Tepki Gösterdi - Son Dakika

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