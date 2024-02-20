Emekliler Eskişehir\'de Maaşlarını Protesto Etti

Yerel

MELTEM KARAKAŞ

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri, emekli maaşlarını protesto etti. Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız.31 Mart yerel seçimleri emeklilerin hesap sorma günüdür" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Hamamyolu Caddesinde bir araya gelen emekliler, emekli maaşlarını protesto etti. 'İnsanca yaşamak hakkımız, alacağız', 'Haydi şimdi çay, simit hesabı yapsana' sloganlarını atan emekliler, yılda en az dört kez ikramiye istediklerini ifade etti.

"PİŞMAN OLSALAR DA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAKTIR"

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, şunları söyledi:

"Bayram ikramiyelerini yılda dört kez 32 bin 861 lira olan maaş tutarın da verilmesini derhal sağlayın. Yoksa artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız. Onun için 31 Mart yerel seçimleri emeklilerin hesap sorma günüdür. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak, emeklilere de çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Unutmasınlar ki, o gün oylarıyla haklarımızı vermeyenlerden hesap sormayanlar, sonrasında istedikleri kadar pişman olsalar da iş işten geçmiş olacaktır. Bizler, demokratik Türkiye ve herkes için insan onuruna yaraşır, insanca yaşanacak adaletli bir gelir dağılımı mücadelesi veriyoruz. Bu haklarımızı alana dek mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz. Tüm emekliler, haklarımız için birleşerek mücadeleyi yükseltirsek, saray iktidarı ve ortakları başta olmak üzere hiçbir siyasi iktidar bizleri yok sayamaz."