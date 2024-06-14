Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesemiyor - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesemiyor

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçesinde yaşayan emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesememekten ve maddi sıkıntılar yaşamaktan şikayet etti. Emekliler, kurban kesememek, torunlarına harçlık verememek ve dolmuşa veresiye yazdırmak gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Emeklilerin maaşlarından memnun olmadıklarını ve yaşadıkları sıkıntıları Cumhurbaşkanı'na iletmek istediklerini ifade etti.

14.06.2024 14:59
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Kemalpaşalı emekliler, yaklaşan kurban bayramında kurban kesmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Kemalpaşalı vatandaş, "Bakın burada beş ortaklı karpuz alındı ve beş ortaklı karpuz alanalar kurban alabilir mi? Akşam eve gidince bölüşüp yiyecekler" derken bir başka emekli, "Burada dolmuş kalkıyor ve insanların cebinde parası olmadığı için veresiye yazıyoruz yani dolmuş için veresiye defteri var" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçesinde yaşayan emekliler yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mahcup olduklarını, torunlarına dahi harçlık vermedikleri gibi kurban kesemeyeceklerini söyledi.

"Kurban kesecek paramız yok ki"

Emekli vatandaş Turgut Yalçın, "Param olmadığı için kurban kesemiyorum ama kurbanda elbet komşudan alacağım et. Yani komşu et vermezse olur mu, olmaz tabi inanın şu anda param yok" dedi.

Emekli Sermedi Soyer, "Bayramda kurban kesmiyoruz, maddiyat zayıf ve böyle dolaşıyoruz ve verdikleri 3 bin lirayla ne olur ve hiçbir şey olmaz. 2 ve 3 kilo et ancak alınır" diye konuştu. Maaşının kurban kesmeye yetmediğini belirten bir başka emekli, "Bayramda namazımızı kıldıktan sonra eve gideceğiz ve torunlarda gelirseler bilmiyorum ama nerede para var ki çocuklara harçlık verelim" diye konuştu.

Emekli Niyazi Beşli, "On bin lira parayla ne yapabiliriz? Kurbanda Hopa'dayım, ne yapalım para mı kaldı ki bir yere gidelim? Torunlarımız burada ama harçlık nasıl verelim para yok ki. 10 bin lira maaştan nasıl verelim ne olur 10 bin lirayla" ifadelerini kullandı. Emekli Nevzat Ulu, "Şu an Hopa'dayım ve emekli maaşı yetmiyor, çok mağdur ve kurban nasıl keseceğiz ve aldığımız ne ki? Kurban kesecek paramız yok ki malzeme alalım ve bitmiş emekli bitmiş. Abi yok torunlara ne verelim evden kaçıyoruz ki torunlara bir şey vermemek için" dedi.

"Cebimde 20 lira var"

Emekli bir başka vatandaş, "Emekliyiz, çay ocağının önünde oturuyoruz. Çay 8- 10 lira ve çay da içemiyoruz, simit de yiyemiyoruz. Kurban kesemiyoruz ve her işi bıraktık böyle bakıp duruyoruz. Bekliyoruz bizim sahibimiz olacak mı ve birileri bizi destekleyecek mi ve şaşırdık" dedi.

Kemalpaşalı vatandaş, "Bakın burada 5 ortaklı karpuz alındı ve 5 ortaklı karpuz alanlar kurban alabilir mi? Akşam eve gidince bölüşüp yiyecekler" derken bir başka emekli, "Burada dolmuş kalkıyor ve insanların cebinde parası olmadığı için veresiye yazıyoruz yani dolmuş için veresiye defteri var. Bakın cebimde yirmi lira var" ifadelerini kullandı.

"Emekli mahcuptur, morali bozuktur"

Kemalpaşalı emekli Selçuk Yılmaz, şunları söyledi:

"8 kişi bir araya gelipte kurban almaya çalışıyor vatandaş ama eskiden öyle değildi. Bakın Gürcüler de gelip gitmiyor ve memlekette para yok, esnafın işleri durgun ve insanlar ne yapacağını bilmiyor. Ben emekliyim, 10 bin lira civarında maaş alıyorum ve emekli mahcuptur, morali bozuktur kimseye derdini anlatamıyor. Psikolojisi bozuldu, eşiyle arası bozuldu ve para yetmiyor. Bize 3 bin lira ikramiye veriyorlar ve 5 tane emekli toplansa ikramiyeyle bir koyun bile alamıyoruz. Derdimiz çoktur, bu durumu Cumhurbaşkanı biliyor ve bildiği halde yapamıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesemiyor - Son Dakika

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