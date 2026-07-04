Emeklilerden Ekonomik Mücadele Çağrısı

(BİLECİK) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emekli Sendikaları Platformu üyeleri, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Sultan Elvan, "Açıklanan enflasyon değil yoksulluktur. Geçinemiyoruz, korkmuyoruz, susmuyoruz, mücadele ediyoruz" dedi.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası üyeleri, emeklilerin ortak taleplerini dile getirdi.

Platform adına açıklama yapan Sultan Elvan, emeklilerin sorunlarının ve taleplerinin ortak olduğunu belirterek, mücadelenin de ortak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Elvan, şunları kaydetti:

"Emeklinin yaşadığı sorunlar ortaktır. Talepleri ortaktır ve mücadeleleri de ortak olmak zorundadır. Milyonlarca emeklinin açlığa, yoksulluğa, hak gasplarına, örgütlenme hakkının engellenmesine karşı vereceği mücadele ancak birleşik ve ortak bir mücadele hattı ile güç kazanabilir."

Bugün burada üç emekli örgütü olarak yalnızca ortak bir basın açıklaması yapmıyoruz. Aynı zamanda emeklilerin birleşik mücadelesinin mümkün olduğunu ve büyütüleceğini ilan ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki emeklilerin kurtuluşu birliktedir. Haklarımızı ancak ortak mücadeleyle kazanabiliriz."

"EMEKLİLİK KAZANILMIŞ BİR HAKTIR"

Elvan, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması gerektiğini vurgulayarak, taleplerini şöyle sıraladı:

"Emeklilik bir lütuf değil, yıllarca çalışılarak kazanılmış, bedeli peşin ödenmiş bir haktır. Hiçbir emekli yoksulluğa mahkum edilmesin. En düşük emekli aylığı insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye yükseltilsin. Bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Sağlıkta katkı ve katılım payları kaldırılsın. Zamlar kök maaşa değil, ele geçen son maaşa uygulansın. Sosyal güvenlik ve emeklilik için bütçeden ayrılan pay artırılsın."

Bugün burada yalnızca maaşlarımız için değil; çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin geleceği için de konuşuyoruz. Yoksulluğa teslim olmayacağız, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Açıklanan enflasyon değil yoksulluktur. Geçinemiyoruz, korkmuyoruz, susmuyoruz, mücadele ediyoruz. Sorunlarımız ortak, birleşe birleşe kazanacağız."