Emeklilerin Yaşadığı Zorluklar Artıyor: 'Eti Rüyamızda Bile Göremiyoruz' - Son Dakika
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Emeklilerin Yaşadığı Zorluklar Artıyor: 'Eti Rüyamızda Bile Göremiyoruz'

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DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin ekonomik sorunlarını dile getirerek, Türkiye'de yoksulluktan ve gıdaya erişim zorluklarından bahsetti. Emeklilerin düşük maaşlarla yaşam mücadelesi verdiğini ve birçok temel ihtiyacı karşılamakta güçlük çektiğini vurguladı.

20.09.2024 16:09  Güncelleme: 16:13
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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, "Emekli 'günde bir tane bile çay içemiyorum' diyor. Bu şekilde aç susuz tekrar eve dönüyor. Peynire yaklaşamıyor. 'Eti artık rüyamızda bile göremez olduk' diyor. Hangi sorunlarını anlatacaklarını bilmiyorlar. Açlıktan, yoksulluktan bahsederken insanların gıdaya erişimi o kadar zorlaştı ki market market geziyor, pazara gidiyor nerede ucuz var, nerede çürük var onu alıyor. Dağlar gibi sorunlar var. Ama bizi yönetenler çok rahat yaşıyorlar" dedi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, pazartesi gününden bu yana açtıkları stantta emeklilerin dertlerini dinlediklerini ve arzu edenleri Emekli Sen'e üye yaptıklarını ifade etti. Emekli vatandaşların çok dertli olduğunu söyleyen Kılıç, şunları söyledi:

"Eti artık rüyamızda bile göremez olduk"

"Pazartesi günü açtık standımızı bugün de son günümüz. İnsanlarımızın bizlere göstermiş olduğu ilgi, insanların sorunları, sanki psikologmuşuz gibi dertlerini bize anlatmaları... Yani kime dokunsan bin ah işitiyorsun. Emekli vatandaşlarımızı üye yapmak için buradaydık. Kendileri gelip sorunlarını dile getirdiler, üye oldular. Bu sorun hepimizin. Türkiye'nin sorunu. Çalışanın, çalışmayanın emeklinin, işçinin, herkesin sorunu. Ne kadar güçlenirsek ne kadar yan yanan gelirsek sesimizi daha güçlü şekilde duyururuz diye düşünüyorum. Standımıza gelenler 'Türkiye'de şimdiye kadar yaşanmamış bir sefalet içindeyiz' diyorlar. 'Eskiden ev, araba alıyordum. Şimdi aldığım emekli maaşı çok düşük. 16 milyon insan 12 bin lira civarında maaş alıyor. Ev arıyorum diyor. En düşük, en ücra köşedeki evin fiyatı 10 bin liradan aşağı değil diyor. Şimdi evden çıkamaz duruma geldim' diyor. Şuraya geliyorum, bedava tramvay olduğu için biniyorum, gelip çay bahçesinde belediyenin vermiş olduğu 5 liralık çayı içmeye çalışıyorum. 'Günde bir tane bile çay içemiyorum' diyor. Bu şekilde aç susuz tekrar eve dönüyor. Peynire yaklaşamıyor. 'Eti artık rüyamızda bile göremez olduk' diyor. Hangi sorunlarını anlatacaklarını bilmiyorlar.

"Aldığı emekli maaşı ile değil tatil yapmak, yaşamak için mücadele veriyor"

Açlıktan, yoksulluktan bahsederken insanların gıdaya erişimi o kadar zorlaştı ki market market geziyor, pazara gidiyor nerede ucuz var, nerede çürük var onu alıyor. Bu da hastalığa büyük bir davetiyedir. Hastaneye gidiyorum sıra alamıyorum diyor. Dağlar gibi sorunlar var. Ama bizi yönetenler çok rahat yaşıyorlar. İnşallah değişecek. Denizin kenarını, evin dışını görmekte zorlanıyor arkadaşlarımız, emeklilerimiz. Tatil neresi? Otobüsün, benzinin fiyatı ortada. Aldığı emekli maaşı ile değil tatil yapmak, yaşamak için mücadele veriyor. Acaba ölmeden nasıl yaşarımın mücadelesinde insanlarımız."

Emeklilerin Yaşadığı Zorluklar Artıyor: \'Eti Rüyamızda Bile Göremiyoruz\'
Kaynak: ANKA

Hatice Kılıç, Eskişehir, Ekonomi, Türkiye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerin Yaşadığı Zorluklar Artıyor: 'Eti Rüyamızda Bile Göremiyoruz' - Son Dakika

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