EMEP'li Uzun, HABAŞ patlamasında üç haftada üçüncü ölümü anımsatıp yargılama istedi - Son Dakika
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EMEP'li Uzun, HABAŞ patlamasında üç haftada üçüncü ölümü anımsatıp yargılama istedi

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EMEP\'li Uzun, HABAŞ patlamasında üç haftada üçüncü ölümü anımsatıp yargılama istedi
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EMEP\'li Uzun, HABAŞ patlamasında üç haftada üçüncü ölümü anımsatıp yargılama istedi
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EMEP Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasındaki patlamada üç hafta içinde üçüncü ölümün yaşandığını ve son 10 yılda en az 7 işçinin öldüğünü belirtti. Uzun, sorumluların yargılanmasını ve patlamanın bağımsız heyetçe araştırılmasını istedi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partisi (EMEP) Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin, "İş cinayetleri sıradanlaştı. Bu patlama, fabrikada üç hafta içinde yaşanan üçüncü ölüm olayı. Son 10 yılda en az 7 işçi burada iş cinayetlerinde hayatını kaybetti" dedi.

Uzun, yaptığı açıklamada, Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını belirtti.

Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine ve tüm işçi sınıfına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifa dileyen Uzun, şunları kaydetti:

"İş cinayetleri sıradanlaştı. Bu patlama, fabrikada üç hafta içinde yaşanan üçüncü ölüm olayı. Son 10 yılda en az 7 işçi burada iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bakımı ertelenen, eskimiş malzemeyle kurulan hatlar, taşeron zinciri ve yıllardır süren cezasızlık, kar için işçinin canını hiçe sayan bir düzenin parçası.

Taleplerimiz açık; HABAŞ patronu ve yöneticileri başta olmak üzere tüm sorumlular derhal yargılansın. Patlamanın nedeni bağımsız bir heyet tarafından araştırılsın. HABAŞ bünyesinde yapılan bütün denetimlerin sonuçları kamuoyuna açıklansın.

Üretim, işçi sağlığı ve güvenliği koşulları sağlanana kadar, işçilerin ücretleri ödenerek durdurulsun. HABAŞ'ın yeni yatırım ve kapasite artışı onayları askıya alınsın.

Ortak mücadele şart. İş cinayetlerine karşı topyekün ses çıkarmak şart. HABAŞ işçilerinin yaşadığı iş cinayetlerine karşı tüm işçi ve emekçileri, emek örgütlerini tepki göstermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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