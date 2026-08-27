Emet\'e Yeni Müftü Atandı

Kütahya'nın Emet İlçe Müftülüğüne atanan Umur Balcı, görevine başladı.

Daha önce Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilçe vaizi olarak görev yapan Balcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen müftülük sınavında başarı göstererek Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine İlçe Müftüsü olarak atanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığının takdir ve tensipleriyle Emet İlçe Müftülüğüne atanan Balcı, yeni görevine başladı.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Umur Balcı, 2012 yılında İstanbul Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinden, 2018 yılında ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Arapça ve İslami ilimler alanında özel medrese eğitimi alan Balcı, bu eğitimini icazet alarak tamamladı. Müftü Balcı, evli ve bir çocuk babası.