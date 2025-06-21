Emine Bozkurt'tan Çifte Altın Madalya - Son Dakika
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Emine Bozkurt'tan Çifte Altın Madalya

Emine Bozkurt\'tan Çifte Altın Madalya
21.06.2025 15:57
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Emine Bozkurt, Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Adıyamanlı sporcu Emine Bozkurt, Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası'ndan çifte altın madalya ile döndü.

13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen çocuklar, yetişkinler, büyükler ve masterler Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda Adıyamanlı genç sporcu Emine Bozkurt, iki ayrı kategoride Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. 35 kulüp ve 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda mücadele eden Bozkurt, U21 Contact Bayan 52 kilogram ve U21 Free Impact Contact Bayan 52 kilogram kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

İlk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda çifte altın madalya kazanan Emine Bozkurt'u tebrik ederek başarılar dileyen Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ju Jitsu şampiyonumuzun elde ettiği bu başarı, ilimiz ve ülkemiz adına gurur vericidir. Adıyaman'da ilk kez müsabakalara katılan sporcumuz, doğrudan Türkiye Şampiyonası'nda yarışarak bu büyük başarıyı elde etti. Bu pırıl pırıl gençleri görmek ve başarılarını paylaşmak bizleri son derece mutlu ediyor. Bu güzel başarılar hepimize örnek olmalı. Sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörleri ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Emine Bozkurt'un gelecekte uluslararası arenada da Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emine Bozkurt'tan Çifte Altın Madalya - Son Dakika

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