Emine Erdoğan'dan 'Bir Sofrada Miras' etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan 'Bir Sofrada Miras' etkinliği

Emine Erdoğan\'dan \'Bir Sofrada Miras\' etkinliği
23.05.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'Bir Sofrada Miras' temalı programda, Anadolu'nun zengin sofra kültürü ve gastronomi mirası sergilendi, Kayseri'den getirilen Dorak Taşı da tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla düzenlenen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçiler, büyükelçi eşleri ve davetliler, Anadolu'nun asırlardır süregelen zengin sofra kültürüyle buluşturuldu. Programda, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında şekillenen üretim anlayışı, paylaşma geleneği, bereket kültürü ve medeniyet hafızası özel temalarla ziyaretçilere aktarıldı. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Anadoludakiler çatısı altında hazırlanan Rumeli, Şark, Karadeniz, Yörük, Bereketli Hilal, Kardeşlik ve Birlik ile Sıfır Atık sofraları, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve köklü gastronomi mirasını yansıttı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından katkı sağlanan Dorak Taşı standı ise programda yerini aldı. Taşın ustası Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'nin Ağırnas köyünden getirilen ve yüzyılların izlerini taşıyan Dorak Taşı, geleneksel üretim yöntemlerinin bu güne uzanan hikayesini ziyaretçilere anlattı.

Programa ayrıca Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile Türkiye'nin dört bir yanından kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin temsilcileri de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Etkinlik, Kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emine Erdoğan'dan 'Bir Sofrada Miras' etkinliği - Son Dakika

Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:40:09. #7.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan 'Bir Sofrada Miras' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.