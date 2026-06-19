Emine Erdoğan\'dan deprem bölgesinde kadınlara 50 yeni iş yeri desteği

Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından deprem bölgesinde yürütülen 'Eğitim ve Meslek Atölyeleri' kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Deprem Bölgesi Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programına katıldı. Erdoğan, "Kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına destek olacaklar" dedi.

Deprem bölgesinde yürütülen 'Eğitim ve Meslek Atölyeleri' kapsamında düzenlenen "Deprem Bölgesi Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programına Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında vakfın 6 Şubat depremlerinin ardından sahada büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Erdoğan, sadece anlık ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp hayatı yeniden inşa edecek kalıcı çözümler üretildiğini söyledi. Sürdürülebilir iyileşmenin eğitim, üretim ve nitelikli istihdamla mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle İşim Gücüm Olsun Projesi'nin hayata geçirildiğini belirtti. Erdoğan, 2023 yılında konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurularak çalışmalara başlandığını, bugün ise depremden etkilenen 11 ilin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesi olmak üzere toplam 32 atölyede kadınlara eğitim verilmeye devam edildiğini söyledi.

2 yıl içinde 50 iş yerine destek verilecek

Erdoğan, mezunların bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir elde edeceğini, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edeceğini belirterek İŞKUR'un da kursiyerlerin kalıcı istihdama kazandırılması için çalışmalar yürüteceğini ifade etti. Kadınların ekonomik hayata katılmasının afet sonrası toparlanma döneminde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, atölyelerden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kadınlar için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına destek verileceğini söyledi.

Programdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile vakıf arasında işbirliği protokolü imzalandığı bilgisini aldığını, mezunların "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında istihdam edileceğini öğrendiğini bildiren Erdoğan, "Mezunlar, bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir kazanacak, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edecekler. Bununla birlikte program süresince İŞKUR, kursiyerlerin kalıcı istihdama kazandırılması için de çalışmalar yürütecek. Bu gelişmeyi son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Eğitimle başlayan bir yolculuğun, istihdamla taçlanması bu projenin ne kadar titizlikle ele alındığının göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

"Anka kuşu gibi doğan asrın dayanışmasına hep birlikte şahit olduk"

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, 'asrın felaketi'nde hayatını kaybeden 53 bin 397 kişiyi rahmetle anan Emine Erdoğan, "Allah, milletimizi bir daha böyle çetin imtihanlarla sınamasın, ülkemizi her türlü felaketten muhafaza buyursun. Ancak bizler, dünyanın bir imtihan yeri olduğuna iman ediyoruz. Bu nedenle, en zor zamanlarımızda dahi yeise kapılmamak ve mücadeleden vazgeçmemek inancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. Nitekim, hepimiz 'asrın felaketi'nin içinden Anka kuşu gibi doğan asrın dayanışmasına hep birlikte şahit olduk. Her şartta yeniden ayağa kalkabilen, yüzünü ümitle geleceğe dönen bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız" dedi.

Erdoğan, "Bugüne kadar, tarihin sert rüzgarları karşısında millet olarak dimdik durabildiysek, bunu inancımıza ve değerlerimize borçluyuz. Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır. Bu sayede ortaya eşine az rastlanır bir hamiyet kültürü çıkmıştır. Vakfımız da bu geleneğin güçlü bir temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

"Ne yazık ki kadın ve çocuklar, afetlerin etkilerini çoğu zaman daha ağır şekilde yaşıyor"

Emine Erdoğan, "Afetler, sosyal ve ekonomik yaşamı sekteye uğratan, toplumsal psikolojide derin yaralar açan, uzun süreli krizlerdir. Ne yazık ki kadın ve çocuklar, afetlerin etkilerini çoğu zaman daha ağır şekilde yaşıyorlar. Afet süreçlerinde kadınların bakım yükü artıyor, eşlerini kaybetmeleri halinde evin geçimini sağlama sorumluluğu büyük oranda onların omuzlarına yükleniyor. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına destek olacaklar. Aile Destek Programı kapsamında, iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edecekler. Ayrıca işletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim vererek, kadınların profesyonel bir donanım kazanmalarını sağlayacaklar" diye belirtti.

Meslek eğitiminden, iş yeri açmaya uzanan bu geniş ölçekli girişimin, hem ailelerin refahına hem de bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığına dikkati çeken Erdoğan, afet sonrasında hayatın yeniden normale dönmesinde kadınların üstlendiği kritik rolün önemini vurguladı.

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye"

Emine Erdoğan, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" formülüne yürekten inandıklarının altını çizerek, "Kadınların aile hayatlarını desteklemenin, eğitim ve iş hayatında önlerini açmanın çok önemli üç sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki ekonomik kalkınma, ikincisi toplumsal dönüşüm, üçüncüsü ise müreffeh bir gelecektir. Dolayısıyla deprem bölgesinde kurulan atölyelerimiz, meslek eğitimi vermekten çok daha büyük bir vizyonun eseridir. Sizler gerçekten çok zor günlerden geçtiniz. Ama unutmayın ki yaşadığınız acıları, kayıpları, sıkıntıları milletçe paylaştık. Birlikte gözyaşı döktüğümüz gibi, yaraları da birlikte sardık, sarmaya devam edeceğiz inşallah. Sizlerden ricam bu atölyelerde edindiğiniz bilgi ve becerilere sahip çıkmanız, öğrendiklerinizi hayatınıza ve mesleğinize yansıtmanızdır. Ben, sizin aklınıza koyduğunuz her hedefe ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Sen Yalnız Değilsin" tanıtım filminin izlendiği programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de birer konuşma yaptı.

Programda "Sen Yalnız Değilsin" tanıtım filmi ve "Senin Hikayen" adlı belgesel gösterilirken, deprem bölgesindeki atölyelere katılan kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nden Meryem Gümüş'e plaket takdim edildi. - İSTANBUL