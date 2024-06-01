Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi. Emine Erdoğan, öğrencilere başarılar dileyerek, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti.

01.06.2024 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi. Emine Erdoğan, mesajında, "Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Sosyal Medya, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
22:27 ABD’de FETÖ’cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
20:57 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 00:07:46. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement