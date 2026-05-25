Eminönü'nde Bayram Yoğunluğu

25.05.2026 17:23
Kurban Bayramı öncesi Mısır Çarşısı'nda vatandaş yoğunluğu arttı, hava görüntüleriyle kaydedildi.

Kurban Bayramı'na 2 gün kala hazırlık için Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Tarihi Yarımada'daki araç ve vatandaş hareketliliği havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı öncesi Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı ve civarında vatandaş yoğunluğu yaşandı. Bayram hazırlığı yapan vatandaşlar, ikramlık ve kahvaltılık almak için tarihi çarşıya akın etti. Galata Köprüsü, Refik Saydam Caddesinde yaşanan araç trafiği ise dronla görüntülendi.

Alışverişe gelen Münevver Dereli, "Gezmeye geldik, bayramda evdeyiz. Tatile çıkmayacağız, bugün burası çok kalabalık. Daha önceden geliyordum bu kadar kalabalık değildi. Hava güzel olduğu için herkes dışarıda" dedi. İzmir'den bayram için İstanbul'a geldiğini söyleyen Recep Çalık, tatili İstanbul'da geçireceğini söyledi. Eminönü'nde yoğun bir kabalalık olduğunu söyleyen Erdoğan Demirhan ise, "Gezmeye, dolaşmaya geldim. Eminönü bugün anormal kalabalık. Her gün oluyor ama bu kadar kalabalık olmuyor. Bayram sebebiyle bir yoğunluk var. Nerdeyse adım atacak yer yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

