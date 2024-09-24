Emir Gülal Nalcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Emir Gülal Nalcı, Eyüpsultan'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Yenişehir Havaalanı'nda dün apron kısmına düşen eğitim uçağında Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı isimli iki pilot hayatını kaybetmişti. Pilot Emir Gülal Nalcı'nın cenazesi sabah saatlerinde karayolu ile İstanbul'a getirildi. Pilot Nalcı için Eyüpsultan'daki Pınar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Nalcı'nın aile üyeleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Emir Gülal Nalcı, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL