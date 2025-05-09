Emiralem Çilek Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Emiralem Çilek Festivali Başlıyor

Emiralem Çilek Festivali Başlıyor

Menemen'in Emiralem bölgesinde çilek hasadı heyecanı yaşanırken, yarın düzenlenecek 15. Çilek Festivali ile üreticiler ürünlerini tanıtma ve tüketicilerle buluşma fırsatı bulacak. Festivalde çeşitli etkinlikler ve konserler de düzenlenecek.

09.05.2025 11:05  Güncelleme: 11:19
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Menemen'in çilek üretimi ile ön plana çıkan Emiralem'de çilek hasadı heyecanı yaşanıyor. Aroması ve lezzetiyle öne çıkan Emiralem çileğinin sofralara ulaştığını belirten üreticiler, yarın düzenlenecek festivalde ürünlerini tanıtmak ve tüketiciyle doğrudan buluşma fırsatı bulacaklarını ifade ettiler.

Menemen ilçesine bağlı Emiralem bölgesinde çilek üretiminde ilk hasat başladı. Türkiye'de yıllık ortalama 600 bin ton çilek üretimini gerçekleşirken, bunun yüzde 5'ini Emiralem çilekleri karşılıyor. Bu yıl yaşanan olumsuz hava kuşulları sebebiyle rekoltenin geçen yıla göre düşük olması bekleniyor.

Bu arada, yarın düzenlenecek 15. Çilek Festivali için hazırlıklarını sürdüren üreticiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek, özenle yetiştirdikleri çilekleri toplayıp tezgahlara hazırlıyor. Emiralem çileklerinin kendine has aroması ve lezzetiyle öne çıktığını vurgulayan üreticiler, çileğin kilosunu bahçede 80 TL, tezgahlarda ise 120 TL'ye kadar satışa sunulduğunu söylediler.

"Festivalde ucuz fiyata çilek satacağız"

Eylül ayının başında çilek fidelerinin dikildiğini söyleyen Menemen Ziraat Odası meclis üyesi Hasan Aydın (52), " Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, soğukların etkisiyle fideleri uyumaya bırakıyoruz. Mart ayının başında fidelerimizi yeniden temizliyoruz. Nisan ayında ise hasada başlıyoruz. Bu sene Mart ayında ani bir soğuk hava dalgası vurdu. Tüm çiçekleri, beyaz korukları, yani ilk meyveleri dondurdu. İlk hasatlık ürünler tamamen zarar gördü. Bu nedenle rekoltemiz yaklaşık yarı yarıya düştü. Bu durum biz üreticileri oldukça zorladı. Neyse ki fiyatlarımız biraz yüz güldürdü. Bu da bizi bir nebze mutlu etti. Festival ise üreticinin yüzünü güldüren ve Emiralem'e değer katan bir etkinlik. Herkesi bu güzel festivale davet ediyoruz. Üreticiler olarak festivalde stantlar açacağız. Ucuz çilek satacağız. İnternette çileğin pahalı olduğuna dair çok şikayet var ama biz bu yıl ucuz fiyata çilek satacağız. Gelsinler, Emiralem'in mis gibi çileğini yerinde tatsınlar" dedi.

Geçen festivalde birinci oldu

Eşiyle birlikte çilek üreticiliği yaptığını söyleyen 54 yaşındaki emekli Yüksel Özçelik, "Üç tane çocuğumuz var. Bu çilek tarlası dördüncü çocuğumuz gibi. "Bugün toplamayalım, yarın toplayalım" gibi bir lüksümüz yok. Raf ömrü kısa olduğu için, bir an önce üreticiden tüketiciye ulaşması gerekiyor. Bu yüzden sabah erken saatlerde hasadını yapıyoruz. Ayrıca festivalde güzel şenliklerimiz oluyor, ödüllerimiz var. Herkes için keyifli geçeceğini düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda da öyle olmuştu. Bu sene daha da verimli olacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşinin emekliliğinden sonra bahçe işlerine başladığını söyleyen Hatice Özçelik (46) ise "Bizde Rubygem ve Sweet Charlie olmak üzere iki çeşit çilek var. Sweet Charlie biraz daha naziktir; sabah saat 9'a kadar topluyoruz, geç vakte kalmıyor. Rubygem ise daha dayanıklı, biraz daha iri. Hormonlu sanılıyor ama kesinlikle değil. Sadece görüntüsü iri olduğu için öyle düşünülüyor. Geçen sene festivalde Sweet Charlie çeşidiyle birincilik kazandık. Bu sene de yarışmaya tekrar katılıyoruz. İnşallah yine kazanacağız. Eşimle birlikte severek yapıyoruz bu işi. Gönlümüzü verdik, aşkımızı verdik, severek, koşa koşa yapıyoruz. Herkesi Emiralem Çilek Festivali'ne mutlaka bekliyoruz" diye ekledi.

Mustafa Ceceli ve Derya Uluğ konseri

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Emiralem Çilek Festivali, 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Emiralem Dörtyol Kavşağı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festival süresince çocuk atölyelerinin yanı sıra "En güzel çilek" ve "En güzel çilekli pasta" yarışmaları, üretici pazarı ve çeşitli etkinlikler yer alacak. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Mustafa Ceceli, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da ise Derya Uluğ konser verecek. İki gün boyunca sürecek festivalde, gündüzden geceye uzanan program kapsamında ziyaretçilere çeşitli etkinlikler ve gösteriler sunulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emiralem Çilek Festivali Başlıyor - Son Dakika

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