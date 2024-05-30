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Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin ilk taksiti için ödeme süresi 31 Mayıs Cuma günü bitiyor.

Merkezefendi Belediyesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisinin ilk taksitinin ödenmesi hususunda son gün uyarısında bulundu. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksitlerini, Kimlik numarası veya vergi numarası ile veznelerden ya da Merkezefendi Belediyesi internet adresinden ödeyebilecek. 31 Mayıs Cuma gününe kadar vatandaşlarımız, belirlenen veznelere uğrayarak 08.00-17.00 saatleri arasında ödeme yapabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan veznelerden, Adalet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 23'te bulunan tahsilat veznesinden ve Merkezefendi Belediyesi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. - DENİZLİ