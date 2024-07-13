Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eskişehir'de Emirdağlılarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eskişehir'de Emirdağlılarla Buluştu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eskişehir\'de Emirdağlılarla Buluştu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Eskişehir'e gelerek Emirdağlı hemşehrileriyle bir araya geldi. Çorumlu, Emirdağlılar Birlik Beraberlik Platformu ve Avrupa Birliği Platformu tarafından düzenlenen 'Birlik-Beraberlik' adlı programa katıldı. Programda yemek yenildi, sohbetler ve konuşmalar yapıldı. Çorumlu, Emirdağlıların birlik ve beraberliği için her şeyi yapacağını belirtti. Program, dua edilmesi ve toplu fotoğraflar çekilmesiyle sona erdi.

13.07.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, düzenlenen programda Emirdağlı hemşehrileri ile buluştu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, bazı programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Dün saat 19.00'da da onursal başkanı ve konuğu olduğu Emirdağlılar Birlik Beraberlik Platformu ile Avrupa Birliği Platformu'nun ortak düzenlediği 'Birlik-Beraberlik' adlı programa katılım sağlayan Çorumlu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Şoförler Odası Düğün Salonu'nun bahçesinde gerçekleştirilen program çerçevesinde ilk olarak topluca akşam yemeği yenildi. Ardından katılımcılar arasında samimi bir ortamda sohbetler ve konuşmalar yapıldı.

"Emirdağlıların birlik ve beraberliği için her şeyi yapacağım"

"Emirdağlıların birlik ve beraberliğinin sağlanamamasından herkes şikayet ediyordu. Bu görev bize düştü. Normalde bu görevin bir polise düşmemesi lazım. Yıllar önce Emirdağlıların birlik ve beraberliği için ne gerekirse yapacağımı söylemiştim. Burada hepinizin önünde şunu söyleyeyim, benim Eskişehir'de Emirdağ'dan herhangi bir siyasi veya maddi bir beklentim yok. Bundan sonrada olmayacak. Emekli olsam da ya da görevimden ayrılsam da Emirdağlıların birlik ve beraberliği için her şeyi yapacağım" dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra Emirdağlılar Birlik Beraberlik Platformu Başkanı Habib Umutoğlu, Avrupa Birlik Beraberlik Platformu Başkanı Sebahattin Tetik, platformların yönetim kurulu üyeleri, dernek ve kurum yetkilileri ile Emirdağlıların katılım sağladığı program, dua edilmesi ve toplu fotoğraflar çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Mahmut Çorumlu, Eskişehir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eskişehir'de Emirdağlılarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 14:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eskişehir'de Emirdağlılarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement