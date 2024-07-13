Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eskişehir\'de Emirdağlılarla Buluştu

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Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, düzenlenen programda Emirdağlı hemşehrileri ile buluştu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, bazı programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Dün saat 19.00'da da onursal başkanı ve konuğu olduğu Emirdağlılar Birlik Beraberlik Platformu ile Avrupa Birliği Platformu'nun ortak düzenlediği 'Birlik-Beraberlik' adlı programa katılım sağlayan Çorumlu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Şoförler Odası Düğün Salonu'nun bahçesinde gerçekleştirilen program çerçevesinde ilk olarak topluca akşam yemeği yenildi. Ardından katılımcılar arasında samimi bir ortamda sohbetler ve konuşmalar yapıldı.

"Emirdağlıların birlik ve beraberliği için her şeyi yapacağım"

"Emirdağlıların birlik ve beraberliğinin sağlanamamasından herkes şikayet ediyordu. Bu görev bize düştü. Normalde bu görevin bir polise düşmemesi lazım. Yıllar önce Emirdağlıların birlik ve beraberliği için ne gerekirse yapacağımı söylemiştim. Burada hepinizin önünde şunu söyleyeyim, benim Eskişehir'de Emirdağ'dan herhangi bir siyasi veya maddi bir beklentim yok. Bundan sonrada olmayacak. Emekli olsam da ya da görevimden ayrılsam da Emirdağlıların birlik ve beraberliği için her şeyi yapacağım" dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra Emirdağlılar Birlik Beraberlik Platformu Başkanı Habib Umutoğlu, Avrupa Birlik Beraberlik Platformu Başkanı Sebahattin Tetik, platformların yönetim kurulu üyeleri, dernek ve kurum yetkilileri ile Emirdağlıların katılım sağladığı program, dua edilmesi ve toplu fotoğraflar çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR