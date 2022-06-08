Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Yunus Emre Anadolu Lisesi 'nin bahçesine simülasyon araç ile öğrencilere emniyet kemeri kullanmamanın önemi ve aşırı hızın yol açacağı sonuçlar anlatıldı. Simülasyon aracında öğrenciler, uygulamalı eğitim sırasında eğlenceli anlar yaşadı. Araçta kaza anı ve sonrasında yaşanılacaklar, öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Simülasyon araca binen öğrenciler aşırı hızın yol açacağı sonuçları, emniyet kemeri kullanımının önemini yakından görme fırsatı yakaladı. Simülasyon araçta emniyet kemeri takarak kaza anı yaşayan öğrenciler takla atan araç içerisinde emniyet kemerinin faydasını yaşayarak öğrendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Sandıklı, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Emniyet kemerinin önemi öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı - Son Dakika

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