Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Nevşehir\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Programda Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit babası Ali Oruç'un yazdığı şiirin okunduğu programda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Valisi Ali Fidan da konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan programda 15 Temmuz'un unutulmayacağı ve unutturulmayacağı vurgulandı.

16.07.2024 01:11  Güncelleme: 01:12
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Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş, birlik ve beraberlik ruhunu yaşattı. Düzenlenen programda Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir Valiliği tarafından Hükümet Konağı önünde anma programı düzenlendi. Programa Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emniyet müdürü gözyaşlarını tutamadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, hain darbe girişiminde şehit olan Polis Memurları Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç'un şehit evlatlarına yazdığı "Ahmedim Mehmedim" adlı şiir kendi sesinden izlettirildi.

Şehit babası Ali Oruç şiiri okurken Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da gözyaşlarını tutamadı.

'Figüranlığını bizim üniformamızı giyenler yaptı'

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı programda yaptığı konuşmada "Tarih 15 Temmuz 2016. Yönetmenliğini ve yapımcılığını, dünyanın ağabeyleri olarak kendisini görenler, finansını Müslümanların finansörü olarak görenler, taşeronluğunu ve figüranlığını bizim üniformamızı giyenlerin yaptığı hain darbe girişimi. Biz Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Onlar bilemediler, biz tersaneleri zapt edilmiş, kıyıları işgal edilmiş, bir ülkenin bir avuç inanmış delisinin 19 Mayısta Samsuna çıkarak cumhuriyeti yeniden kuran ataların torunlarıydık" şeklinde konuştu.

'8 yıl değil 80 yıl geçse de unutmayacağız"

Programda konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Vali Fidan, "8 yıl önce hangi duygular ile meydanlara inmiş isek, bu gün de aynı ruhu taşıyoruz. Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anmak, kahraman gazilerimize şükran duygularımızı yad etmek için bir araya geldik. Asli görevimiz 15 Temmuz gecesi yapılan hain girişimi unutmamak ve unutturmamaktır. Değil 8 yıl 80 yıl geçse bile 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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