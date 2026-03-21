Emniyet Müdürü\'nden Polis Ziyareti

21.03.2026 19:26
Ağrı İl Emniyet Müdürü Önder, bayramda polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve eşi 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gamze Ayla Önder, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İl genelindeki uygulama noktaları ve çeşitli birimlerde görev yapan personeli ziyaret eden Önder çifti, emniyet teşkilatı mensuplarıyla tek tek bayramlaştı. Ziyaretlerde personele görevlerinde kolaylıklar dilendi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve eşi Gamze Ayla Önder, Polisevi'nde düzenlenen programda da polislerle bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, burada yaptığı açıklamada, "İlimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimizin ve kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram süresince de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımız, her zaman olduğu gibi bayram günlerinde de milletimizin yanında, görev başında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği bir bayram geçirilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak

18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:40
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
