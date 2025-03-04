Emniyet Müdürü Orak Törenle Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Emniyet Müdürü Orak Törenle Uğurlandı

İsmail Orak, tedavi gördüğü hastanede vefat etti ve Aydın'a uğurlandı.

04.03.2025 16:01
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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Emniyet Müdürü memleketine törenle uğurlandı

DENİZLİ - Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Orak'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'a gönderildi.

13 yıldır Denizli'de görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Orak, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 48 yaşındaki Emniyet Müdürü Orak'a beyin kanaması teşhisi konuldu. Dün gece saatlerinde durumu fenalaşan Orak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. İşlemlerinin ardından vefat eden Emniyet Müdürü Orak'ın cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende Orak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Orak için düzenlenen törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, il protokolü ile Orak'ın ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Orak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Denizli, 3-sayfa, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü Orak Törenle Uğurlandı - Son Dakika

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