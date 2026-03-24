Emniyet Toplantısı Yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıya birim amirleri katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş durumu ve yürütülen güvenlik hizmetlerine ilişkin çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Gerçekleştirilen değerlendirmede mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler masaya yatırıldı. Ayrıca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak ilave tedbirler de görüşüldü.

Toplantıda, sahadaki çalışmaların etkinliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - ADIYAMAN