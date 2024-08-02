Emre Aydın, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Emre Aydın, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı

Emre Aydın, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali\'nde Sahne Aldı

Sevilen sanatçı Emre Aydın, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşattı. Festivalde Emre Aydın, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da binlerce hayranıyla buluştu ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser büyük ilgi gördü ve amfi tiyatro kısa sürede doldu.

02.08.2024 11:50  Güncelleme: 11:55
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25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan sevilen sanatçı Emre Aydın, binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 75 ülkeden bin 200 sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşiyor. 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ederken, düzenlenen halk konserlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde Emre Aydın sahne aldı

Kültür ve sanat anlamında birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festival, bu yıl da İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Halk konserleri ile de dikkat çeken festivalde bu kez sevilen sanatçı Emre Aydın sahne aldı. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da binlerce hayranıyla buluşan Emre Aydın, sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Amfi tiyatro kısa sürede doldu

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Amfi tiyatronun 5 bin kişilik kapasitesi dolunca binlerce kişi, Emre Aydın'ı Kültürpark'a kurulan dev ekranlardan izledi. Sahnedeki led ekranlardan dışardaki kalabalığı gören Emre Aydın şaşkınlığını gizleyemedi. Konser sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Emre Aydın'a teşekkür etti. Başkan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Suat Suna sevilen sanatçıya günün anısına plaket takdim ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emre Aydın, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Aydın, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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