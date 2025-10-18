Emsal Boşanma Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emsal Boşanma Kararı

Emsal Boşanma Kararı
18.10.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, erkeğin kusurlu davranışlarının kadın haklarına saldırı olmadığını belirtti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davaları açısından emsal bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'erkeğin evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı şeklindeki kusurlu davranışları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır' dedi.

DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi tarafından eşler arasında görülen boşanma ve tazminat hususlarına ilişkin olarak erkek eş aleyhine, kadın eş lehine manevi tazminata hükmedildi. Erkek eş, istinaf incelemesi sonucunda verilen hükmü süresi içerisinde temyiz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi incelemesine alındı.

ARTIK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEK

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi neticesinde bozma ilamında şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin 'Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı' şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır. 4721 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmamıştır. O halde, davacı kadının manevi tazminat talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

Böylelikle, çoğu boşanma davasında, bu gibi iddialara kusur olarak dayanıldığı göz önüne alındığında, bu iddiaların sabit olması durumunda bile manevi tazminata hükmedilemeyeceğini içtihat ederek önemli bir emsal karara imza atmış oldu.

Kaynak: İHA

Yargıtay, Politika, Mahkeme, Güncel, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emsal Boşanma Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın
Okan Buruk gözünü Fatih Terim’in rekoruna dikti Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
İki doktor “Zorla kürtaj“ iddiasıyla gözaltına alındı İki doktor "Zorla kürtaj" iddiasıyla gözaltına alındı
Rekabet Kurulu’ndan ilaç firmalarına ceza yağdı Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına ceza yağdı
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

11:04
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
10:55
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi
10:49
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor Peki kimden ne kadar alınacak İşte detaylar
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar
10:31
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu
10:07
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi Psikolojik sınırın altında kalacak
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak
09:06
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli’den çok sert sözler
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 11:15:03. #7.11#
SON DAKİKA: Emsal Boşanma Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.