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EMŞAV Eskişehir Şubesi açıldı

ESKİŞEHİR - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir Şubesi açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye genelinde 55 ilde şubesi, 50 bin civarında da üyesi bulunan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nın Eskişehir şubesi açıldı. Görevi başındayken gazi olanların ve şehit ailelerine destek veren EMŞAV, Eskişehir'de bulunan 67 aileyi temsil edecek. EMŞAV Eskişehir Şubesi'nin açılışına, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

"Eskişehir'de yaklaşık 67 civarında şehit ve gazi ailemizi burada temsil edeceğiz"

Yaptığı konuşmadan EMŞAV'ın çalışmaları hakkında bilgi veren EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Malumunuz üzere Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı 1998 yılında Emniyet Teşkilatı'nın bütün şehit ve gazi ailelerinin resmi protokollerini temsile yetkili tek vakıftır. Geçmişimiz dernek olarak kurulmuştur. 2011 yılında vakıf sürecine geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle vergi muafiyeti ile protokoldeki yerini almıştır. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin civarında doğal üyesi olan, gönüllü üyeleriyle birlikte yaklaşık 50 bin civarında EMŞAV üyesi var. 55 ilde temsilciliği olan bir vakıfız. Eskişehir il başkanlığının atamasını geçen sene yaptık ancak belirli bir süreç içerisinde tam açılışı yapmamıştık, bugüne kısmet oldu. Açılışı yapıp Eskişehir'de yaklaşık 67 civarında şehit ve gazi ailemizi burada temsil edeceğiz" dedi.

"Eskişehir'de de açılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duydum"

Açılışta konuşma yapan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, "EMŞAV ile ben 2013 yılında Bitlis'te çok yoğun birlikte projeler yaparak o zaman voleybol takımıyla güzel müsabakalarla bir arada olarak tanıştık. Gerçekten şehit ailelerimizin aktif olarak görev yaptığı, son derece başarılı çalışmaları olan bir vakıf. Bunun şimdi Eskişehir'de de açılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Şehitlerimiz bizim başımızın tacı, şehit ailelerimiz başımızın tacı, gazilerimiz de öyle. Onlar için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Dolayısıyla ben de hem şahsım olarak burada sizlerle beraberim ve her zamanda şehit ailelerimizin, gazilerimizin hizmetindeyim" dedi.

"Projelerimizle ailelerimize destek olacağız"

EMŞAV Eskişehir Şubesi'nde Eskişehir'de yaşayan emniyet vazife malulü ve şehidi bulunan 67 ailenin yanında olacaklarını belirten EMŞAV İl Başkanı Mehmet Ali Çil, şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni başlıyoruz diyorum. Projelerimiz var, zaman zaman paylaşarak faaliyete geçen her proje hakkında sizi bilgilendireceğiz. 67 ailemiz var, hepsiyle de iletişim kuruldu. İnşallah 15 gün içinde hep birlikte bir yemekte buluşacağız. 30'a yakın da gazimi var.