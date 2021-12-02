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En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor - Son Dakika

En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor

02.12.2021 12:49
En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olacak Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç'ın katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde eğitim ve öğretime başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olacak Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç'ın katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde eğitim ve öğretime başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliği ile hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, anlamlı bir günde hizmete giriyor. Merkez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel vatandaşlar için bir armağan olarak faaliyetine başlayacak. Erenköy Mahallesi, Talas Bulvarı'nda hizmet verecek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin eğitim-öğretim başlangıcı ve tanıtım töreni, 3 Aralık'ta saat 11.00'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye'nin en kapsamlı yaşam merkezi konumundaki Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bireysel ve grup eğitimi sınıfları, fizik-tedavi odası, atölyeler, yaşam evleri, aile ve bireysel görüşme odaları, çok amaçlı konferans salonu ile engelli vatandaşların hizmetine sunuluyor. Çok amaçlı merkez ile engelli bireylerin, bağımsız olması, kendi kendine yetebilmesi, üretmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amaçlanıyor. Merkez ayrıca, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu, engelsiz spor salonundan, spor sahası, hobi bahçesi, kum havuzuna kadar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını desteklerken, sosyal yaşam becerilerini güçlendirecek. 8 bin 700 metrekare alanda hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenli kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc'leri yer alıyor. Proje bünyesinde; 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alıyor. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da bulunuyor. - KAYSERİ

En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor
En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor
En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor
En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor
En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Türkiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel En kapsamlı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' hizmete başlıyor - Son Dakika


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