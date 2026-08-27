Bakan Bayraktar Bursa’da: İlk durak Valilik oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'daki temasları kapsamında Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'daki temaslarına Bursa Valiliği'ni ziyaret ederek başladı. Bakan Bayraktar, Vali Erol Ayyıldız ile bir araya gelerek şehirdeki yatırımları konuştu.

Valilikteki ziyaretinin ardından Bakan Bayraktar, Bursa programına devam ederek Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba ile Tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında görüşme yaptı. Bayraktar'ın kentteki temaslarının gün boyunca farklı ziyaret ve görüşmelerle sürmesi bekleniyor.

Ziyaretlere Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanısıra Bursa milletvekilleri de katılıyor.