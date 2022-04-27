Enerji dağıtım ailesi, iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji dağıtım ailesi, iftarda bir araya geldi

27.04.2022 11:44
Enerji dağıtım ailesi, iftarda bir araya geldi

Enerji dağıtım ailesinin Trakya bölgesindeki çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Enerji dağıtım ailesinin Trakya bölgesindeki çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar programı, IC Holding, IC İÇTAŞ Enerji TREDAŞ ve TREPAŞ yönetim kadrosu ile tüm çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketinden ve huzurundan bahsederek, tüm çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve ilçelerinden yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programı, toplu aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Sabancı Topluluğu, fikri mülkiyet üreten çalışanlarını ödüllendirdi Sabancı Topluluğu, fikri mülkiyet üreten çalışanlarını ödüllendirdi Kırkpınar'dan basın mensuplarına iftar Kırkpınar'dan basın mensuplarına iftar

Trakya Bölgesi, Enerji, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Enerji dağıtım ailesi, iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji dağıtım ailesi, iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement