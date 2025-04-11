Enerji Sendikası Zamları Protesto Etti

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - KESK'in iş kollarından Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Mustafa Niyazi Bulut, "Devletten ucuz elektriği alıp karı koyup vatandaşa pahalıya satıyor. Bizler, elektrik zammından etkilenen 41 milyonu aşkın konut aboneleri yapılan bu zamların geri alınmasını istiyoruz. Bizler, her ay elektriğe fazladan ödeyeceğimiz 5,3 milyar liranın patronların cebine gitmesini değil, bizim cebimizde kalmasını istiyoruz. Bizler, enerji özelleştirmelerinin durdurulmasını, özelleştirilenlerinde tekrar kamulaştırılmasını istiyoruz" dedi.

ESM Samsun Şubesi elektriğe yapılan yüzde 25 oranındaki zamma tepki gösterdi. Samsun Şube Başkanı Mustafa Niyazi Bulut, tarafından sendika binasında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıllar önce başlayan elektrik özelleştirme süreci yurttaşın sırtına ağır faturalar olarak yansıyor. Kamu yararı gözetilmeden yapılan düzenlemeler şirketleri zenginleştirirken halkı mağdur etmeye devam ediyor. AKP'nin elektrik piyasasında yaptığı özelleştirme adımları, şirketlerin karını artırırken yurttaşın cebine daha fazla yük bindiriyor. Elektrik piyasasını üretim, iletim ve dağıtım olarak üçe ayıran iktidar, Türkiye'yi 20 dağıtım bölgesine bölerek kontrolü özel şirketlere devretmişti. 'Hizmet kalitesi artacak, fiyatlar düşecek' söylemleriyle başlayan bu süreçte, zamanla kalite gerilerken, elektrik faturaları da sürekli artan zamlarla birlikte kabardı. Elektrik fiyatlarına 5 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik fiyatları mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zam yaptı.

"Zam yine şirketlere yaradı"

Zam kararına gerekçe olarak elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış gerekçe gösterildi. Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık 230 kWh enerji tüketeceği varsayılıyor. Buna göre günlük ortalaması 8 kW'i geçmeyen bu tüketim için aile bütçesinden ayrılması gereken 476,6 TL, bu zamla birlikte 595,8 TL'ye yükseldi. Faturada yüzde 65,9 düzeyinde olan dağıtım bedelinin payı yüzde 70,9'a ulaştı. 1 Nisan 2021'de 4 kişilik ailenin 183,4 TL olan asgari elektrik faturası dört yıllık dönemin sonunda, 5 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 224,8 artışla 595,8 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde faturadaki dağıtım bedeli yüzde 642 artarken, enerji bedeli yalnızca yüzde 24,5 arttı. Zam yine şirketlere yaradı.

5 Nisan'da elektrik tarifesine yapılan yüzde 25'lik zam sonrası oluşacak ek gelirin büyük bölümünün dağıtım şirketlerine aktarılacağı belirtiliyor. Yeni tarife ile üretim fiyatları sabit kalmasına rağmen, dağıtım bedelleri yükseltildi. Bu nedenle zamdan kaynaklanan milyarlarca liralık yük, yurttaşın cebinden çıkıp şirketlerin kasasına yönelmiş olacak. Elektriği devletten ucuza alıp devletin kurduğu altyapı üzerinden halka satan, yapması gereken trafo ve yenilemeleri yapmayan, kayıp kaçağı önlemeyen dağıtım şirketlerine sanal bir dağıtım piyasası oluşturuldu, bu sayede halk elektriği iki kat pahalıya kullanmak zorunda kalıyor.

"İletiminin ve dağıtımının kamu eliyle yapılmasını istiyoruz"

Bunlar devletten ucuz elektriği alıp karı koyup vatandaşa pahalıya satıyor. Bizler, elektrik zammından etkilenen 41 milyonu aşkın konut aboneleri yapılan bu zamların geri alınmasını istiyoruz. Bizler, her ay elektriğe fazladan ödeyeceğimiz 5,3 milyar liranın patronların cebine gitmesini değil, bizim cebimizde kalmasını istiyoruz. Bizler, enerji özelleştirmelerinin durdurulmasını, özelleştirilenlerinde tekrar kamulaştırılmasını istiyoruz. Bizler, enerji üretiminin, iletiminin ve dağıtımının kamu eliyle yapılmasını istiyoruz."