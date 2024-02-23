Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmaları devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmaları devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması sonrasında heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durdurulmuştu. Bakan Bayraktar, paylaştığı görüntülerde hummalı bir çalışmanın sürdüğünü gösterdi.

23.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması sonrasında heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için arama çalışmalar çalışmaları heyelan riski nedeniyle durdurulmuştu. Sahada heyelan riskini ortadan kaldırmak için çalışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarımız hızla devam ediyor" notuyla maden sahasının içerisindeki çalışmalardan görüntü paylaştı. Paylaşılan görüntülerde maden sahasının içerisinde hummalı bir çalışmanın olduğu görüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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