Engelli Araç Tamir Atölyesi Adıyaman\'da Hizmete Açıldı

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, Güney Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) desteğiyle hayata geçirilen engelli araç tamir ve bakım atölyesi, engelsiz yaşam merkezi bünyesinde hizmete açıldı.

Adıyaman'da tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik kurulan atölye, haftanın beş günü vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden kayıt oluşturarak belediye ekiplerinden destek alabilecek. Belediye ekipleri, talep üzerine engelli bireylerin araçlarını adreslerinden teslim alacak, bakım ve onarım işlemlerinin ardından tekrar kendilerine ulaştıracak. Gerekli durumlarda vatandaşa yedek araç temin edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürü İsmail Günay, "6 Şubat depremi sonrası kentimizde birçok vatandaşımız uzuv kaybı yaşadı. Öncesinde de zaten engelli bireylerimizin günlük yaşamlarında çeşitli zorluklar vardı. Bu atölyeyle, onların en temel ihtiyaçlarından biri olan tekerlekli sandalye ve engelli araçlarının bakım ve onarımını hızlı ve ücretsiz bir şekilde sağlamak istiyoruz. Amacımız, araç kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldırmak. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Belediyemiz tüm süreci karşılayacak" diye konuştu. - ADIYAMAN