Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı - Son Dakika
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Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı

28.02.2022 13:58

- Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı Van'da 'İyilik Haftası' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engelli çocuklar için tiyatro gösterimi yapacak olan engelliler son hazırlıklarını yapıyor.

- Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı

VAN - Van'da 'İyilik Haftası' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engelli çocuklar için tiyatro gösterimi yapacak olan engelliler son hazırlıklarını yapıyor.

Van Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van Bölge Tiyatrosu ve Dünyayı İyilik Kurtaracak ekibi tarafından 5 Mart Cumartesi günü 'Virüs Mutasyona Uğradı, Sevgiyle Bulaşıyor' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Proje sorumlusu Neslihan Erdoğan, İyilik Haftası kapsamında engelli çocuklar için bir şeyler yapmak istediklerini belirterek, "Amacımız engelli çocukların birçok şeyi aştığını ve sevgiyle iyileşebileceklerini göstermek, bu çalışmalarla birlikte ihtiyaç sahibi engelli çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Çocukların sahne alması, sosyalleşme açısından iyi olacağını düşündük. Çok içlerine kapanık olan çocukları bu çalışmalarla topluma kazandırmayı hedefledik. Bu etkinlikle hedefimiz; bu tür çalışmaların artması, buna benzer projelerin yapılması, maddi ve manevi anlamda çocuklarımıza destek olmaktır. Programımız 5 Mart Cumartesi günü Van Bölge Tiyatrosunda saat 13.00'da olacak. Girişler ücretli olacak, biletlerden gelen gelirlerle çocuklarımıza maddi destek sağlanacak. Van Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özel Ulaş Başar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Bölge Tiyatrosu ve Dünyayı İyilik Kurtaracak ekibi tarafından düzenlenecek olan programa bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Dünyayı iyilik kurtaracak sloganımızla tüm engelleri aşacağız" dedi.

Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı
Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı
Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı

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Bu sahnede engeller tiyatro ile aşılacak Bu sahnede engeller tiyatro ile aşılacak

Feqiye Teyran, Tiyatro, Engelli, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı - Son Dakika


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