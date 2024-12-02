Engelli Bireylere Destek: Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi Açılıyor

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, engelli bireylerin yaşam konforunu yükseltecek her türlü faaliyetin toplum bilincine katkı sunacağını vurguladı. Başkan Yetişkin sözlerinin devamında, 3 Aralık Salı günü hizmete sunulacak olan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı'nın açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.

Engelli bireylerin yaşamda daha aktif bir rol almaları için, toplumun her kesiminin üstüne düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yetişkin, "Ayrıcalıklı vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukları daha fazla konuşmak, farkındalık oluşturmak ve onların haklarına sahip çıkmalıyız. Bu özel günde, sadece engelli vatandaşlarımızın değil, aynı zamanda onların ailelerinin ve tüm toplumun bu meseleye duyarlı olmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hep birlikte, daha adil, daha kapsayıcı ve daha anlayışlı bir toplum için el birliğiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Fiziksel ve zihinsel engelleri kalplerimizde yok ederek gerçek bir toplumsal değişim oluşturabiliriz" dedi.

Hayata geçirdiği proje ve uygulamalarıyla vatandaşlardan takdir toplamaya devam eden Başkan Yetişkin, her hizmetinde daha adil ve yaşanılabilir bir kent için çalışıyor. Bu kapsamda faaliyete geçmesi için hazırlıkları tamamlanan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, 3 Aralık Salı günü saat 15.30'ta açılacak.

3 bin 595 metrekarelik geniş bir alana inşa edilen merkezde; zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, ortopedik engelli, dil ve konuşma engelli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi özel durumları olan vatandaşlar; kendilerine özel olarak tasarlanan oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyalleşme imkanları ile yaşamında yeni bir sayfa açacak. Ayrıca merkezde, 375 metrakere büyüklüğünde, eğitim ve terapi programlarının bireylere bire bir ve ücretsiz sunulacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, özel günde yapılacak olan anlamlı açılışa tüm vatandaşları davet etti. - AYDIN