Engelliler Pazarlar'daki iftar programında ilçe protokolüyle bir araya geldi
Engelliler Pazarlar'daki iftar programında ilçe protokolüyle bir araya geldi

17.03.2026 12:43  Güncelleme: 12:46
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlar, ilçe protokolüyle birlikte aynı sofrada buluşarak dayanışma ruhunu paylaştı. Programda katılımcılara hediyeler takdim edildi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi. İlçede yaşayan engelli bireyler, düzenlenen programda ilçe protokolüyle aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

Pazarlar Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, yoğun katılımla gerçekleştirildi. İftar programına katılan engelli vatandaşlar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Program boyunca ilçe protokolü davetlilerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve onların talep ile görüşlerini dinledi.

İftar yemeğinin ardından konuşan ilçe protokolü, Ramazan ayının toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu tür programların toplumsal kaynaşmaya önemli katkı sağladığını ifade etti. Yetkililer, Ramazan ayının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Programda ayrıca engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bilal Demirci, iftar yemeğine katılan engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim etti. Hediye takdimi sırasında engelli vatandaşlar ve aileleri memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Alper Açıkgöz, Belediye Başkanı Bilal Demirci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın, İlçe Emniyet Amiri Serhat Akar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esra Örs ve Kiraz Çiçekleri Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş ile birlikte çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve katılımcıların sohbetiyle sona erdi. Engelli vatandaşlar için düzenlenen iftar programının, ilçede dayanışma ve sosyal farkındalık açısından önemli bir etkinlik olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
