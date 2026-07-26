Engelli Buluşması Bayburt\'ta Yapıldı

Bayburt İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' projesi kapsamında Merkez Hz. Ömer Camii'nde 'Cami-Engelli Buluşması' düzenlendi. Programda engelli vatandaşlarla bir araya gelinerek sohbet edilirken, cami hizmetleri ve manevi rehberlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak, camilerin engelli bireyler için daha erişilebilir hale gelmesine katkı sunmak, din hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmalarını desteklemek ve manevi rehberlik faaliyetlerine katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlenen programda katılımcılarla sohbet edilirken, engelli vatandaşların camilerle bağlarının güçlendirilmesi ve dini-sosyal hayata daha aktif katılımlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Buluşmada, camilerin ibadetin yanı sıra sosyal dayanışma ve manevi paylaşımın da önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Merkez Hz. Ömer Camii'nde gerçekleştirilen programa Şube Müdürü Ömer Turan, Engelli Koordinatörü Şükran Yıldırım ve Cami İmam Hatibi Hüseyin Koçoğlu katıldı. Program, yapılan ikramların ardından sona erdi.