Engelli Çift, Maaşlarıyla Geçinemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Çift, Maaşlarıyla Geçinemiyor

Geniş Video İzle

Osmaniye'nin Kırmacılı köyünde yaşayan engelli eşiyle birlikte yaşayan 73 yaşındaki Güllü Söyler, aldıkları maaşlarla geçinemediklerini ifade etti. Çocukları olmadığı için zor durumda olduklarını belirten Söyler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

16.05.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kırmacılı köyünde engelli eşi Battal Söyler ile yaşayan 73 yaşındaki Güllü Söyler, aldıkları maaşlarla geçinemediklerini ifade etti. Çocukları olmadığı için yalnız yaşadıklarını anlatan Söyler, "Vallahi bir bulgur, bir tas AŞ demişler, bulduğumuzu yiyoruz. Öyle diğer kişiler gibi et alıp yemiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kırmacılı köyünde yaşayan ve çocukları olmayan Güllü ve Battal Söyler çifti, akrabalarının evinde kirada kalıyor. Güllü Söyler yaşlılık maaşı eşi ise engelli maaşı alıyor. Zor geçindiklerini anlatan Güllü Söyler, şunları söyledi:

"Çocuğumuz yok ikimiz yaşıyoruz. Kendi de zaten hastalıklı. Yaşlılık aylığı alıyorum. Eşim de mağdur, engelli maaşı alıyor. Neden yalan söyleyeyim kurbanlık alamam, durumumuz iyi değil. Bu evden de kira istiyorlar bizden, mirasçılarımız. Elektrik parası, su parası, eşimin ilacının parası… Ben de dedim ki doktora bizim yeşil kartımız yürümüyor mu dedim. 'Sen yediden başvuracaksın' diyor. 'Ben oraları hayatta bilmem okumuşluğum yok' dedim. Kocamla da kendimi güvenemiyorum dedim. Vallahi bir bulgur, bir tas AŞ demişler, bulduğumuzu yiyoruz. Öyle diğer kişiler gibi et alıp yemiyoruz. Vallahi yetmiyor, böyle yardım ediyorlardı bize. İşte onunla alıyoruz şekeri, çayı onunla, maaşla alıyoruz. Onu da aldığımıza göre su parası geldi, elektrik parası… Bizim bir şeyimiz yok burada elin evi, mirasçı evi. Ona göre para verin diyor. Bizde dedim ki bu adama sen git hiçbir şey alma, eve şeker, çay alma bir çadır al gidelim dağda geçinelim dedim."

Engelli Çift, Maaşlarıyla Geçinemiyor
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Güllü, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Çift, Maaşlarıyla Geçinemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli Çift, Maaşlarıyla Geçinemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement