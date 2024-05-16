Engelli gençlerin askerlik sevincine ortak oldular

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Engelliler Haftası dolayısıyla Trabzon'da 17. Tugay Komutanlığı Şehit Üsteğmen H. Erdal Kurtoğlu Kışlası'nda engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nuh Tezcan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, davetliler ve asker aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende engelli bireyler, askeri üniforma giyerek temsili olarak temel askerlik eğitimi aldı ve daha sonra yemin ederek asker olma sevincini yaşadı.

Engelli bireyler adına yaş kütüğüne dönem plaketini çakan Mustafa Saka, "Her Türk genci gibi, bizler için de çok önemli bir günde kışladayız. Daha önce giyme şansını bulamadığımız bu şerefli üniformayı giyerek bize devletimiz ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı temsili askerlik uygulaması sayesinde askerlik yeminimizi yaptık. Bize ve ailemize bu gururu yaşattıkları için, devletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Bu uygulamanın süresi bir gün olsa da bizim ve ailemizin taşıyacağı bu gurur, bir ömür boyu sürecek" dedi.

Garnizon Komutanı ve 17. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cemil Uzuner ise törende yaptığı konuşmada, "Özel tertip mensubu kahraman Mehmetçikler, bugün vatani görevini yapmak üzere birliğimize katılarak yurdumuzun dört bir köşesinden gelen arkadaşlarımızla aynı amaç uğrunda buluşmuştur. Bugün burada ant içtikten sonra onlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçileri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldılar. Biz bu katılımla daha da güçlendik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yemin eden engelli bireylere takdir belgeleri ve hediyeleri takdim edilirken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, engelli gençlerle yakından ilgilenerek onlarla fotoğraf çektirdi. - TRABZON