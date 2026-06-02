Engelli Gençten Duygu Dolu Dua

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen Kur'an kursu yıl sonu etkinliğinde yaşanan duygu dolu anlar, programa katılanları gözyaşlarına boğdu. Kabe maketine sarılarak dua eden 19 yaşındaki engelli genç Devlet Biberci'in kutsal topraklara gitme isteği yürekleri dağladı.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Değirmencikburnu Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde minik öğrenciler, hazırlanan Kabe maketi etrafında temsili tavaf gerçekleştirdi. Program sırasında salonda bulunan 19 yaşındaki engelli genç Devlet Biberci de ilahilerin manevi atmosferinden etkilenerek çocukların arasına katıldı.

Kabe maketine sarılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Biberci, ellerini ve yüzünü maketin duvarlarına sürerek uzun süre dua etti. Salondaki vatandaşların da duygusal anlar yaşadığı o dakikalarda Biberci'nin yaptığı dua dikkat çekti.

Hıçkırıklar arasında dua eden genç, "Allah'ım, güzel Rabbim beni o memlekete götür. Annemi, babamı da götür. Bize oraları nasip eyle" ifadelerini kullandı.

Program sonrasında konuşan gencin babası Çetin ve annesi Zeynep Biberci, Devlet Biberci'nin uzun zamandır Mekke ve Kabe'ye büyük bir özlem duyduğunu belirtti. Evde sürekli Kabe'nin canlı yayınlarını izlediğini ifade eden aile, çocuklarının en büyük hayalinin kutsal toprakları görmek ve tavaf etmek olduğunu söyledi.

Aile, "Evladımızın içindeki Kabe sevgisi anlatılamaz. Sürekli gitmek istediğini söylüyor. O gün yaşananlar da bunun en açık göstergesi oldu. Pasaportlarımız hazır. Tek isteğimiz ve duamız, evladımızın bu hasretinin sona ermesi" dedi. - MERSİN