Engelli Hüseyin İnce, Geçimini Sağlamak İçin Mücadele Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan yüzde 71 engelli Hüseyin İnce, tezgah açarak geçimini sağlamak isterken karşılaştığı engelleri dile getirdi. Kaza sonucu sağ ayağında ve kolunda platin bulunan, kronik astım hastası olan İnce, "Ben dilenmiyorum, sadece kendi ekmeğimi kazanmak istiyorum" dedi. Marmaris Belediyesi'nin defalarca başvurmasına rağmen kendisine tezgah vermediğini söyleyen İnce, görüşmek için gittiğinde içeri alınmadığını, kimsenin kendisi ile görüşmediğini iddia etti.

Geçirdiği trafik kazası sonucunda bir kolu dirsek üzerinden olmayan, bir ayağı sakat ve kronik astım hastası olan, yüzde 71 engelli raporu bulunan Hüseyin İnce (58), belediyeden tezgah kurmasına izin verilmediği için elektrikli üç tekerlekli motoru ile hurdacılık yaparak geçimini sağlıyor. Seneler önce geçirdiği trafik kazasının ardından Marmaris'e gelen ve burada kemer, cüzdan satarak geçimini sağlamaya çalışan ancak yeni belediye başkanlığı yönetimince satış yapmasına izin verilmediğini söyleyen İnce, yetkililerden destek istediğini, sağlığı el vermediği için daha fazla hurdacılık yapamayacağını belirtti.

Hem depo hem de yaşam alanı olarak kullandığı odada satmak için geçtiğimiz yıllarda borç parayla satın aldığı ürünler ile yaşayan Hüseyin İnce, "Ben 5-6 sefer gittim ve belediye ile kaymakamlık kanalıyla dilekçeler gönderdim. Cüzdan, kemer elimde, perişanım, mağdurum. Daha önce hayır satışlarına çıkıyorduk ama o açılan stantları da kapattı bu CHP'li belediye başkanı. Ben hayır satışlarında, panayırlarda ekmeğimi kazanmak için çalışıp, kendi emeğimle para kazanıyorum. Burada üst katta yatıyorum. Çünkü ev kiraları yüksek. Yani bunlarla geçim sağlıyoruz. Şimdi bir astım hastasının bunu yapması bile uygun değil. Çünkü hasta olduğumdan rahatsızlık verebilir" diyerek tek eliyle hurdacılık yaptığını, asıl mesleği olan tezgahtarlığın yaptırılmadığını söyledi.

"Belediyeden içeri almadılar"

İnce, belediyeden içeri dahi almadıklarını iddia ederek, "Bana yüzde 71 engelli olduğum halde tezgah yeri vermiyor. Cüzdan, kemer satabilmek için kendi hayatımı idame etmek zorundayım. 58 yaşındayım, ben kendi ekmeğimi kazanmak için mücadele veren bir insanım. Ama bu konuda maalesef belediye, engeli olan bana hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Daha önce belediyeye dilekçeler verdim ve belediyeye vardığım anda da beni içeriye almadılar. Nedenini sorup, 'Engelli insanlar alınmıyor mu?' diye sorduğumda ise 'Hayır alınmıyor' dediler. Bunu mahkemede de ispatlarım ben" diyerek kırıldığını belirtti.

"Ben kimseden ekmek istemiyorum"

İnce, sağlık sorunlarının daha da arttığını söyleyerek, "En son vermiş olduğum dilekçemde de artık çaresiz kaldım. Su ve çorap satmak için yer istiyorum. Buna da hala bir cevap alamıyorum. Daha önceki belediye başkanları Mehmet Oktay, Ali Acar ve Dursun Bey zamanında biz bunları yapıyorduk. Maalesef şu anki başkan geldi, düşman kesildi. Artık amaç nedir bilinmiyor. Ama her ne olursa olsun benim ekmek kazanmam için destek ve yer lazım. Ben ekmek istemiyorum, açım demiyorum. Ben kendi ekmeğini kazanan bir insanım. Ama şahıs olarak ben vali yardımcısına gittim, orada vali yardımcısı yazı yazdığı halde hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Kaymakam Bey de üç sefer dilekçe gönderdi ama yine de hiçbirini umursamıyor. Benim kendisiyle şahsi sorunum olamaz. Kendisi şahsileştiriyor bu durumu. Demek ki engelliye hiçbir şekilde destek olmuyor. Ben siyaset yapmıyorum" diyerek ekmek parasını kazanmak için eskisi gibi tezgahına kavuşmak istediğini ifade etti.

Engelli vatandaş İnce, yetkililerden yer verilmesini ve sesine kulak verilmesini isteyerek, "Ne yardım istiyorum ne sadaka. Ben sadece çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA