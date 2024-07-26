Engelli Kadının Tahliye Kararıyla Yaşadığı Zorluklar - Son Dakika
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Engelli Kadının Tahliye Kararıyla Yaşadığı Zorluklar

Engelli Kadının Tahliye Kararıyla Yaşadığı Zorluklar

Antalya'da çocuk felci geçiren ve yüzde 63 engelli olan Emel Örün, engelli parasıyla tuttuğu dükkanı tahliye kararıyla kaybetmesiyle zor bir duruma düştü. Örün, uzun süre elden kira verdiğini iddia ederek tahliye kararının haksız olduğunu belirtti.

26.07.2024 12:06  Güncelleme: 12:19
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Antalya'da, 6 aylıkken çocuk felci geçiren yüzde 63 engelli Emel Örün, engelli parasıyla tuttuğu dükkanı eve çevirdiği evden tahliye kararıyla dünyası başına yıkıldı. 2 yıl boyunca elden kira verdiğini ileri süren Örün, tahliye kararının bu yüzden çıktığını

Almanya'da dünyaya gelen 58 yaşındaki Emel Örün, henüz 6 aylıkken çocuk felci geçirdi. Sol bacağında sıkıntı yaşayan yüzde 63 engelli Örün, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı ve burada iş hayatına atıldı. Uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalışan bir çocuk annesi Örün, eşiyle ayrılmalarının ardından tek başına yaşamaya başladı, 20 yıl önce de Antalya'ya yerleşti. Burada aldığı engelli parasına ilaveten çiçekten taçlar yapıp satarak geçimini sürdürmeye çalışan Emel Örün, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağında kırıklar oluştu ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Örün, gelirinin düşük olmasından dolayı ev yerine dükkan kiralayarak yaşamını sürdürmeye devam etti. Çalışamayan azimli kadına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve çevredeki komşuları mobilya, beyaz eşya gibi yardımlarda bulundu. Örün, daha önceden birikmiş parası ve yardımlarla kiraladığı dükkanı eve çevirdi.

Tahliye kararıyla dünyası başına yıkıldı

Yaklaşık 7 yıldır aynı yerde oturduğunu ifade eden Emel Örün, son olarak dükkan için gelen tahliye kararıyla dünyası başına yıkıldı. Emlakçıya kirayı 2 yıl boyunca elden yatırdığını ve tahliye kararının bu şekilde alındığını ileri süren Örün, "Bu dükkanda hayat mücadelesi veriyorum. Emlakçıya kirayı 2 sene senetle ödedim, 2 sene de elden aldı, 2 yıl da hesap numarasına attım. 2 yıldır elden aldığı kiralar için beni icraya verdi ve tahliye kararı çıktı. Çok ama çok kötü durumdayım. Hiç kimsem yok. 5 bin lira engelli maaşı alıyorum. Emlakçıya 5 bin lira kira vermeyi teklif ettim, onu bile kabul etmedi. Kaç gündür yalvarıyorum fakat kabul etmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. 7 yıldır oturuyorum. Bana burada ömür boyu oturabilirsin demişti" dedi.

"Ne yemek yiyebiliyorum ne uyuyabiliyorum"

Ne yapacağını bilmediğini gözyaşlarıyla anlatan Örün, "Ben engelliyim diye benim yaşama hakkım yok mu. Zaten büyük zorluklarla hayat mücadelesi veriyorum. Birçok yere baktık ve 7 bin ile 10 bin arasında kiralar tutma imkanım yok. İnanılmaz zor durumdayım. 58 yaşındayım, sağlık sorunlarım da var ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Giriş kat ve hastane çevresine yakın 1+1 olması gerekiyor. Çoğu apartmanlarda asansör yok, maddi durumunum iyi olmadığı asansörün olduğu apartmanlarda ev kiralama gücüm yok. Allah'ıma şükrediyorum ama insanlar çok vicdansız. Yaklaşık 10 gün sürem var. 1 aydır ne yemek yiyebiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Bu zamanda her şey para olmuş. Benim gibi bu durumda olan çok insan var, bunu da biliyorum ama bizim gibi engelli insanların yaşama sevincini elinden alıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Örün'ün dükkanı kiraladığı emlakçı ise konuşmak istemediğini belirtip gerekli açıklamanın avukatı tarafından yapılabileceğini söyledi. Avukat ise konu hakkında bilgi vermek istemediğini, haber yapılması durumunda da sonuçlarına katlanılacağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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