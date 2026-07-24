Erzurum kent konseyi engelli meclisi toplandı: "engelleri sahada çözeceğiz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelli bireylerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önemli bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sadullah Efe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehirde faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu yöneticileri bir araya geldi.

Toplantıda, engelli vatandaşların kamusal hizmetlerden tam ve eşit şekilde yararlanabilmesi amacıyla istihdam, sağlık kurulu raporları, medikal malzeme desteği ve şehirdeki erişilebilirlik sorunları başta olmak üzere birçok önemli konu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sadullah Efe, toplantıda yaptığı değerlendirmede engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı bürokratik ve fiziki engellerin çözümü için kararlı bir çalışma yürüteceklerini belirterek, "Sorunları sadece konuşmayacağız, rapora döküp takipçisi olacağız." dedi.

Sahadan gelen taleplerin akademik ve uygulamaya dönük bir yaklaşımla "Çözüm Raporu" haline getirileceğini ifade eden Efe, hazırlanacak raporun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunularak çözüm sürecinin yakından takip edileceğini vurguladı.

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında sağlık kurulu raporu alma süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi, engelli bireylerin üretime ve istihdama katılımının artırılması, ihtiyaç duyulan medikal malzemelere erişimin kolaylaştırılması ile şehir içi ulaşım ve kamusal alanların daha erişilebilir hale getirilmesi yer aldı.

Yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının ortak akılla hareket ettiği toplantıya Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı ve Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, Palandöken Otizm Derneği ve Palandöken Spor Kulübü Başkanı Nazan Yaşarbaş ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel katıldı.

Toplantının sonunda, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüleceği ve hazırlanan çözüm raporunun ilgili mercilere sunularak sürecin yakından takip edileceği ifade edildi.