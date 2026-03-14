Erzurum\'da anlamlı iftar: Engelli vatandaşın hayali gerçek oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Şube Müdürlüğü, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayatını tek başına idame ettiren bedensel engelli vatandaş Kenan Coşkun için hayalini kurduğu iftar menüsü hazırlanarak sürpriz bir iftar programı düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mahmut Kemal Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, Kenan Coşkun'un en çok istediği yemeklerden oluşan karnıyarık, pilav ve cacık menüsünü hazırlamak için bizzat alışveriş yaptı. Hazırlıkların ardından Koordinasyon Merkezi'nde kurulan sofrada Kenan Coşkun ile birlikte iftar yapıldı.

Programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Şube Müdürü Mahmut Temel, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı paylaşmanın ve gönüllere dokunmanın en güzel zamanıdır. Kenan kardeşimizin hayalindeki iftar menüsünü öğrendiğimizde ekip arkadaşlarımızla birlikte küçük ama anlamlı bir sürpriz hazırlamak istedik. Onun için alışveriş yaparak karnıyarık, pilav ve cacıktan oluşan iftar sofrasını hazırladık. Engelli bireylerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onların hayatına bir nebze de olsa mutluluk katabilmek bizim için çok kıymetli."

Hayalindeki iftar menüsünün hazırlanmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kenan Coşkun ise kendisine bu anlamlı sürprizi hazırlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu yansıtan bu buluşma, sosyal dayanışmanın güzel bir örneği olarak takdir topladı. - ERZURUM