Erzurum\'da anlamlı iftar: Engelli vatandaşın hayali gerçek oldu

14.03.2026 13:16  Güncelleme: 13:17
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ruhunu yansıtan bir etkinlik düzenleyerek, bedensel engelli Kenan Coşkun için hayalindeki iftar menüsünü hazırladı. Programda, Kenan Coşkun'un en sevdiği yemekler sunularak anlamlı bir iftar programı gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Şube Müdürlüğü, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayatını tek başına idame ettiren bedensel engelli vatandaş Kenan Coşkun için hayalini kurduğu iftar menüsü hazırlanarak sürpriz bir iftar programı düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mahmut Kemal Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, Kenan Coşkun'un en çok istediği yemeklerden oluşan karnıyarık, pilav ve cacık menüsünü hazırlamak için bizzat alışveriş yaptı. Hazırlıkların ardından Koordinasyon Merkezi'nde kurulan sofrada Kenan Coşkun ile birlikte iftar yapıldı.

Programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Şube Müdürü Mahmut Temel, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı paylaşmanın ve gönüllere dokunmanın en güzel zamanıdır. Kenan kardeşimizin hayalindeki iftar menüsünü öğrendiğimizde ekip arkadaşlarımızla birlikte küçük ama anlamlı bir sürpriz hazırlamak istedik. Onun için alışveriş yaparak karnıyarık, pilav ve cacıktan oluşan iftar sofrasını hazırladık. Engelli bireylerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onların hayatına bir nebze de olsa mutluluk katabilmek bizim için çok kıymetli."

Hayalindeki iftar menüsünün hazırlanmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kenan Coşkun ise kendisine bu anlamlı sürprizi hazırlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu yansıtan bu buluşma, sosyal dayanışmanın güzel bir örneği olarak takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
