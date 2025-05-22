Engelliler Haftası Diyarbakır\'da Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Engelliler Haftası'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte engelli bireyler türküler söyledi, şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu. Katılımcıların alkışlarla eşlik ettiği gösteriler yoğun ilgi gördü. Keyifli zaman geçiren engelli bireyler, programın tadını çıkardı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, etkinliğin engelli bireylerin topluma katılımı açısından ilham verici olmasını dilediğini belirterek, "Başta özel bireylerimiz olmak üzere bu programın yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi, hak ettikleri yaşam şartlarına erişebilmeleri için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR